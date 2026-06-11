¿Quién es Yenifer García? La abogada y reina de belleza que denunció presunta violencia dentro de su matrimonio

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 11/06/2026 a las 15h51
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En los últimos días, el nombre de Yenifer García se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que hiciera pública una denuncia contra su esposo, Antonio Talamás, expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

García es una abogada, modelo y figura pública cruceña que ha participado en distintos certámenes de belleza desde temprana edad. En 2012 obtuvo el título internacional de Mini Ámbar Mundial y años después fue coronada como Reina del Carnaval Infantil Cruceño. Su trayectoria en el mundo de los reinados continuó hasta convertirse en Reina de la Tradición Cruceña 2023.

Sin embargo, recientemente la joven decidió utilizar sus redes sociales para compartir una situación personal. A través de un video, confirmó que inició un proceso penal contra su esposo por presuntos hechos de violencia psicológica, física y abuso sexual.

En su testimonio, relató que durante mucho tiempo sintió miedo de denunciar debido a presuntas amenazas y chantajes relacionados con la influencia y el cargo público que ocupaba su agresor. Asimismo, aseguró que llegó a temer por su seguridad y la de su familia.

De acuerdo con sus declaraciones, las agresiones fueron escalando con el tiempo y habrían derivado en lesiones, fracturas, sangrados e incluso episodios de asfixia. También reveló que, al momento de formalizar la denuncia, personal especializado identificó indicios de abuso sexual, una situación que afirmó haber normalizado dentro de la relación matrimonial.

La denunciante señaló que una de las decisiones más difíciles fue aceptar lo que estaba ocurriendo y encontrar la fortaleza para acudir ante las autoridades. Por ello, hizo un llamado a otras personas que atraviesan situaciones similares a no guardar silencio y buscar ayuda.

Paralelamente, se conoció que el investigado no se presentó a declarar ante el Ministerio Público pese a haber sido legalmente notificado. Ante esta situación, la fiscal asignada al caso emitió un acta de incomparecencia y posteriormente una resolución fiscal de aprehensión, debido a que no se presentó una justificación formal sobre su ausencia.

Según la información difundida por las autoridades, la investigación se desarrolla por el presunto delito de violencia familiar o doméstica.

Hasta el momento, el caso permanece en etapa de investigación y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades conforme avance el proceso judicial.

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