Marcelo Martins lanza un guiño a Colo Colo de Chile: "Las puertas están abiertas si me quieren"

En el partido de ida de la ronda clasificatoria para ingresar a la fase de grupos de Copa Libertadores, Cerro Porteño derrotó en Chile a Curicó Unido por la mínima diferencia. En un compromiso bastante polémico, tras el gol anulado a los chilenos, uno de los destacados en el equipo visitante fue Marcelo Moreno Martins, quien busca recuperar protagonismo en su equipo y hace algunas temporadas fue sondeado por el Colo Colo chileno.

De hecho, el propio artillero después del cotejo, habló con los medios en zona mixta y envió un recado para el Cacique, en caso de que permanezca el interés por hacerse con sus servicios.

Según medios locales, el Matador señaló: "Estuve muy cerca de poder fichar para Colo Colo en su momento. Tengo un respeto muy grande por Gustavo Quinteros, lo conozco bien, él me conoce y sabe mi carácter, de mi fútbol y de cómo trabajo".

"No se pudo en su momento, porque Cruzeiro me necesitaba y no me dejó venir (a Colo Colo). Ahora tengo que defender la camiseta de Cerro Porteño, estoy muy comprometido con el club, pero también muy feliz de venir a Chile, al estadio de Colo Colo", indicó.

Posteriormente fue más punzante en sus declaraciones y lanzó un fuerte coqueteo con el equipo chilenoal revelar que "tengo contrato hasta diciembre. Después de diciembre, si Cerro Porteño no quiere renovar conmigo, las puertas están abiertas para ver si Colo Colo y Gustavo Quinteros me quieren".

Por último, habló sobre el duelo que protagonizó el conjunto paraguayo con Curicó Unido, en donde se llevaron la ventaja de 1 a 0 a sus tierras, dando el primer paso a la siguiente ronda.

Con relación a esto, El Flechero sentenció: "Vinimos a proponer, a hacer un partido inteligente, y lo logramos. Nos vamos contentos y a seguir concentrados, porque siempre lo importante es sumar".