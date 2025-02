Rubiales niega haber enviado a los otros acusados para presionar a Hermoso: "En ningún momento"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha negado este martes en su declaración ante el juez que enviara "ni directa ni indirectamente" a los otros tres acusados en el juicio a presionar a la jugadora Jennifer Hermoso para que quitase importancia al beso que él le propinó tras la victoria en el Mundial femenino de 2023.

"Ni yo mandé a (el exseleccionador femenino) Jorge Vilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directa ni indirectamente, con el señor (exdirector de Marketing de la RFEF) Rubén Rivera, ni yo le dije a (el exdirector de la Selección masculina) Albert Luque en ningún momento que hiciera tal o cual cosa", ha aclarado a preguntas de la Fiscalía en la vista oral por la que se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel.

El acusado, sin embargo, ha modificado posteriormente su versión, reconociendo que "es probable" que sí que hablase con Vilda después de que este le comentara que había tratado de verse con el hermano de Hermoso. "Yo le digo oye, mira, a ver si hablas con él, pero no la primera vez. La segunda o la tercera vez, (le dije) oye, si te enteras de algo dime", ha matizado.

"¿Usted le dio instrucciones sobre lo que tenía que decir? ¿Le transmitió que presionara a la jugadora?", se le ha preguntado. "No, por supuesto que no", ha afirmado Rubiales.

En relación al comunicado emitido tras el beso, Rubiales ha descartado que él fuese el encargado de redactarlo. En sus palabras, fue el entonces director de Comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo, el que se le acercó a enseñárselo y él dio su visto bueno. Ese documento estaba escrito en primera persona desde la perspectiva de Hermoso, utilizando unas palabras que ella misma había pronunciado en la Cadena COPE horas antes.

"Yo digo, bueno, ha hecho unas declaraciones que la verdad han sido fantásticas porque es lo mismo que pienso yo y me parece una buena idea que sobre esas declaraciones se saque un comunicado o si quiere volver a hablar o lo que sea", ha explicado Rubiales.





EL ACERCAMIENTO EN EL AVIÓN

Rubiales ha reconocido que se acercó a Hermoso en el avión, unas horas antes de hacer escala en Doha, para comentarle que "sería buena idea para atajar" lo que consideraba "una crisis mediática de unas dimensiones muy grandes" que salieran juntos en un vídeo quitándole importancia al momento del beso.

"Me dijo que no, me dijo que no quería, que quería celebrar el Mundial, que ya lo había dicho, que las declaraciones habían sido muy claras. Yo se lo agradecí, yo se lo agradecí, y viendo que no quería, pues no se hizo y lo hice yo solo", ha señalado, queriendo desmentir que se acercase a la jugadora implorando que lo hiciera por sus dos hijas, que estaban llorando en el avión. "Yo no tengo dos, tengo tres hijas", ha apuntado.

Según Rubiales, en el avión viajaban tres políticos --no ha concretado cuáles-- y los tres "pensaban exactamente igual" que él con relación a ese vídeo. "Hubiera sido una irresponsabilidad por nuestra parte con una crisis que afecta a la institución de esa manera tan grande no tratar de reaccionar, de responder y bueno, pues la gente que sabe de eso, yo en ese momento obviamente tengo que hacerles caso, ¿no?", se ha justificado.

En el contexto del vuelo, Rubiales ha negado que enviase al entonces seleccionador Jorge Vilda a hablar con la familia de Hermoso, como así lo han sostenido tanto las compañeras de la jugadora como su entorno cercano, incluido su hermano. Con todo, ha señalado que Vilda sí se acercó a hablar con éste último, aunque no le comentó para qué lo hizo.

LA REUNIÓN DE INTEGRIDAD

"Yo creo que quería hablar con ella para ver si de alguna manera, tanto ella como yo mismo, no estábamos pasando de la institución por un mal momento. Yo creo que iba a ayudarla, sinceramente", ha aseverado Rubiales, que ha apuntado que, en el avión, vio a Hermoso "bien en todo momento". "Estábamos todos en un espacio de 30 o 40 metros cuadrados, entonces nos veíamos. Estaba bien", ha insistido.

La Fiscalía también ha preguntado al expresidente de la RFEF por la reunión que se celebró el 23 de agosto de 2023 en la sede de la Federación. Allí, según su versión, se reunieron desde por la mañana "hasta bien entrada la tarde" el mismo, García Cuervo y su 'número dos', Enrique Yunta, para tratar de abordar las consecuencias tras el beso.

Rubiales ha asegurado que ese día estaba "a varias cosas", entre ellas el informe de Integridad que se elaboró tras el beso. El expresidente ha descartado que diese directrices a los que participaban en el mismo, tampoco a la jefa de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez. Ésta, sin embargo, aseguró en la vista oral que sufrió "una encerrona" y que el propio Rubiales trató de que mintiese dando su versión.

"Cuando llegó Patricia tenía que irse de vacaciones, le estaba esperando el marido justo abajo. El marido además mandó un mensaje en esos momentos y yo tuve que dejar el ordenador, porque yo no lo estaba haciendo en mi ordenador, tuve que dejar el ordenador, se quedó a un lado mi declaración y empezó ella a hacer su declaración", ha explicado.









DE LA FUENTE NO ESTUVO EN LA REUNIÓN

Rubiales también ha descartado que el seleccionador masculino, Luis de la Fuente, acudiese a esa reunión de Integridad. Ambos se reunieron ese mismo día pero únicamente porque el entrenador "quería que fuera gente a ver el césped a Granada", donde la Selección tenía previsto jugar un partido, y también para comunicarle algunas novedades en la convocatoria.

Preguntado por la fiscal, Rubiales también ha negado que diera directrices a la seleccionadora femenina, Montse Tomé, para que ésta no convocase a Hermoso tras la polémica del beso. "En el mundo del fútbol es totalmente inviable, eso es una ley del mundo del fútbol, jamás se puede hacer eso con un entrenador, jamás", ha argumentado.

Rubiales también se ha referido al viaje de las jugadoras a Ibiza, en el que no estuvo presente porque "no estaba programado". La única persona que acudió fue Rubén Rivera porque fue quien habló "con el Consejo Insular" acerca de los detalles. También estuvo presente en la isla Albert Luque, aunque ha descartado que el enviase a ninguno de los dos a presionar a Hermoso.

"El señor Luque veranea la mitad del año en el sur de España y su mujer, que es balear, la otra mitad del verano veranean entre Mallorca e Ibiza, era bastante habitual. Estaba allí de vacaciones", ha sostenido Rubiales.