Vinto Palmaflor despierta la pasión de todo Quillacollo

La última reunión de directorio de Oriente Petrolero tomó la determinación de rescindir contrato con el arquero Romel Quiñónez Ver más Oriente Petrolero rescinde contrato con Romel Quiñónez

El Consejo Superior de la División Profesional aprobará sí o sí en esta jornada la convocatoria y el reglamento de los torneos Apertura y Clausura del 2020 Ver más Apelarán al artículo 23 del estatuto de la FBF para dar legalidad a reunión

El golondrineo alrededor del volante Fernando Saucedo aún no terminó. Los clubes Wilstermann y Always Ready ahora son los que pugnan la ficha federativa del Menona Ver más Saucedo aún no definió si se queda