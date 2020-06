Derechos de TV dividen a la FBF

Los derechos de televisación en Bolivia han generado una profunda división entre los clubes de la División Profesional, ya que la polarización ha trazado un muro imaginario donde el consenso parece estar lejos de llegar.

Por un lado, está la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), entidad que apunta a un proceso de licitación con las empresas que buscan adjudicarse los derechos, pero por cuatro años (2021-2024) y con una base de 40 a 45 millones de dólares; por otro, “Unidos por el Fútbol”, proyecto de Marcelo Claure que apuesta por 104 millones de dólares por 10 años y la creación de un canal de fútbol, pero sin pasar por el proceso mencionado.

Esta guerra mediática entre César Salinas, titular de la FBF, y Marcelo Claure ha generado también dos polos en los clubes.

“En el tema de la licitación, esta semana tendremos Comité Ejecutivo y se hizo mucho análisis. En la reunión terminaremos de cerrar el tema de la licitación. La federación mantuvo esa línea de licitarlo de manera abierta para que todos los interesados, incluso el señor (Marcelo) Claure se presente”, dijo ayer Salinas al programa La Red Deportiva de ATB Radio.

El titular de la FBF fue insistente en sentido de que la venta de los derechos del fútbol nacional no pueden ser mayores a cuatro años y que muchas otras federaciones de Conmebol hacen lo propio.

Asimismo, dejó entrever que los clubes que buscan comercializar sus derechos pueden quedar afectados de participar en torneos internacionales.

Este énfasis viene principalmente porque los clubes Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero, Bolívar, Guabirá y Royal Pari apoyan el proyecto de Claure, el mismo que apunta a consolidarse por una década.

“Leo las declaraciones de Salinas y Téllez y es realmente preocupante la falta de visión y liderazgo que existe en nuestro fútbol. Se dedican a tratar de manchar y destruir una propuesta que beneficia a todos los clubes”, escribió el domingo en Twitter el dirigente Claure.

Además, Claure “dio plazo” hasta ayer a las 18:00 para que los restantes ocho elencos apoyen su proyecto, algo que no sucedió con The Strongest, Always Ready, San José, Nacional Potosí, Real

Potosí, Aurora, Municipal Vinto Palmaflor y Real Santa Cruz que no respaldan este proyecto.

Entre idas y vueltas y fuertes acusaciones en los medios de prensa, la cereza sobre la torta la puso el titular de Blooming, Juan Jordán, quien categorizó a cinco clubes como clase “AA” y a nueve de clase “A”, indicando que el proyecto de Claure apuesta por otorgar $us 900.000 y 700.000, respectivamente.

Clubes que no comparten el proyecto reclamaron porque esta repartición sería una medida “discriminatoria” para los 14 elencos.

“Always luchará incansablemente para que los ingresos por derechos televisivos sean distribuidos de una manera más justa y equitativa”, dijo Fernando Costa, titular del cuadro millonario.

45 millones de dólares es la base que se maneja como el costo de los derechos de televisación por el periodo 2021-2024 del fútbol nacional.

JORDÁN DEFIENDE SU CATEGORIZACIÓN

El presidente de Blooming, Juan Jordán, sostuvo ayer al programa Facetas Deportivas que defenderá su principio de “categorización” del fútbol nacional, pese a las críticas de algunos clubes sobre una presunta discriminación en este tema.

“Es una pena, pero me siento contento como ser humano de que estén atentos a lo que se dice. Es más, dije que desde ahora haré una categorización diaria del fútbol boliviano, lo que yo pienso. La categorización que hice hoy (ayer) hay seis clubes AAA, dos clubes AA, otros A y -A. Blooming es AAA y los demás que se coloquen donde ellos quieran”, declaró Jordán.

SALINAS ARREMETE CONTRA CLAURE POR SU PROYECTO

REDACCIÓN CENTRAL

El titular del ente federativo, César Salinas, explicó ayer, en una entrevista cedida al programa La Red Deportiva de ATB Radio, que firmar el contrato de 10 años propuesto por Marcelo Claure puede generar un presunto favorecimiento al club Bolívar.

“Marcelo (Claure) no está haciendo una causa noble como lo dice en su presentación, es como cualquier empresario que quiere invertir para generar utilidad; de acuerdo a su propuesta en la torta accionaria él se hace dueño del 65% mínimo del total de la torta accionaria. Quiere decir que él tendrá el control total del canal del fútbol”, sostuvo Salinas.

Bajo este parámetro, Salinas insistió en que la firma del contrato y dejando el 65% en su poder, el fútbol boliviano los próximos 10 años se sometería al empresario y que en este tiempo la Academia sería campeona constantemente.

“Si él (Claure) agarra el 65%, yo te digo que viviremos sometidos 10 años a un poder económico, y que el club Bolívar será campeón esos 10 años. Yo no quiero llegar a eso”, advirtió el dirigente federativo.

Respecto al Canal del Fútbol (CDF) de Chile, Salinas indicó que el impulsor, Jorge Claros, sólo llegó al 20% del paquete accionario, dejando el 80% en favor del balompié trasandino.

“Les digo a los presidentes que lo apoyan, de qué sirve que Blooming invierta un dinero para hacer un buen equipo, si Bolívar ya estará nominalmente campeón antes que comience el campeonato. Hay que pensar, se puede lamentar en el transcurso del tiempo”, concluyó Salinas a tiempo de reiterar que el proceso correcto es la licitación.