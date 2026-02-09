Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima

Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona Villa Fátima de La Paz, en alrededores de la sede de Adepcoca, informó Tránsito.

El protagonista del accidente es un minibús de servicio público, el cual habría tenido una falla en los frenos. El mismo atropelló a personas e impactó contra otros vehículos que estaban detenidos.

Además de los dos fallecidos, se registró a nueve personas heridas, indicó el coronel Víctor Ponce, jefe de la División Accidentes en Tránsito.

El minibús contaba con SOAT, sin embargo, su inspección técnica vehicular correspondía a 2024, indicó el jefe policial.

Se realizó el alcohotest al conductor y el resultado fue negativo, aunque el mismo quedó sujeto a disposición del Ministerio Público para su proceso penal.