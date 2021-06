Sarmiento: “Quiero ser un aporte para mis compañeros”

“Llegué a un club muy grande, jugué tres partidos, uno que lo empatamos y pudimos vencerlo, otro que ganamos y el otro donde me lesioné. Aprendí que acá debo alimentarme de otra manera, por la altura y el fútbol boliviano, que tiene diferente geografía. No lo veo como una revancha, sino ayudar a mis compañeros y demostrar lo que soy como jugador”, dijo Sarmiento.

El futbolista celeste también opinó que la continuidad del fútbol boliviano será fundamental para que los planteles tengan buen ritmo de juego, dejando atrás los constantes paros que tuvo el Torneo Único 2021.

Durante el receso, Sarmiento estuvo en Cochabamba y aprovechó el tiempo para acelerar su recuperación.

“Voy a demostrar como jugador, acá se me critica mucho pero me da más fuerza para poner todo dentro de la cancha. Estoy más adaptado y acompañado de mi mujer, que me da más fuerza para seguir adelante”, recalcó el jugador.

Junto a ello, Sarmiento prometió a la hinchada que este segundo semestre será diferente y retribuirá la confianza depositada en él.

“Yo le dije al presidente que vine para hacer historia, que dejaremos a Aurora donde debe estar”, recalcó.