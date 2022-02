Wilster trabaja con un once nuevo

Este domingo, Wilstermann visitará a Royal Pari desde las 17:15, en su debut en el Torneo Apertura, con un 64 por ciento de jugadores nuevos en el once titular, en relación al de la temporada pasada.

De acuerdo al equipo con el que estuvo trabajando el técnico del Aviador, Miguel Ángel Ponce, el equipo sería el siguiente: José Escobar en el arco; Ramiro Ballivián, Edemir Rodríguez, Santiago Echeverría y Francisco Rodríguez en la defensa; Cristhian Machado y Moisés Villarroel en la tarea de contención; Javier Sanguinetti como el enganche; Jean Pierre El Hage (por derecha) y Edzon Pérez (por izquierda) como extremos, y Andrés Chávez como el único delantero neto.

De todos ellos, sólo Ramiro Ballivián, Santiago Echeverría y Moisés Villarroel fueron titulares indiscutibles en el equipo de la temporada pasada; mientras que Edzon Pérez, si bien fue parte de Wilstermann la temporada pasada, casi siempre estuvo alternando en los partidos.

De acuerdo a la información que se obtuvo ayer, el certificado de transferencia internacional (CTI) del argentino Andrés Chávez ya llegó, por lo tanto, el jugador ya fue habilitado. El CTI que aún no se pudo confirmar si llegó o no es el del arquero José Escobar, quien jugó en el club Once Caldas, pero el club aseguró que el jugador será habilitado sin problema a tiempo, para que pueda jugar el domingo.

De confirmarse este once titular, el jugador sub-20 será la nueva contratación que tiene Wilstermann: El Hage, quien poco a poco se fue ganando la titularidad por su desempeño en los partidos amistosos.

El jugador sub-20 casi indiscutible de la pasada temporada, Luis Rodríguez, no pudo pelear el puesto durante la pretemporada porque la lumbalgia que lo alejó de los últimos partidos del torneo pasado volvió a molestar y no pudo trabajar al 100 por ciento.

Entre tanto, varias figuras y base del torneo del año pasado, como ser el capitán Cristian Chávez y Serginho, aún no están físicamente al 100 por ciento, motivo por el que no irían desde el once titular.

En el caso de Humberto Osorio, quien no trabajó a la par con el resto del equipo durante la pretemporada, porque se recuperaba de una operación que tuvo en la rodilla derecha, la anterior semana ya empezó con la labor con balón; sin embargo, aún no está 100 por ciento físicamente y por este motivo todo indica que será el jugador extranjero,que aún no será habilitado para el Torneo Apertura.

Wilstermann tiene siete jugadores foráneos y aún no se logró naturalizar a ningún extranjero.

“Estamos para campeonar”

El marcador central Edemir Rodríguez, quien podría debutar este domingo ante Royal Pari, aseguró que el equipo está para pelear el título.

“Tenemos un grupo muy competitivo en todas las líneas, así que el objetivo de todos los jugadores es pelear por el título. Creo que con la plantilla que tenemos, por cómo nos estamos preparando en cada entrenamiento, no estamos para otra que no sea para pelear el título”, explicó Rodríguez.

El defensa es una de las once contrataciones que hizo el club para esta temporada. Dijo que trabajará al máximo para estar a la altura de la exigencia de la hinchada de Wilstermann y brindarles alegrías durante esta temporada.