The Strongest consigue inobjetable victoria de altura sobre River Plate

Un The Strongest implacable y efectivo debutó anoche con victoria 3-1 sobre River Plate, en el partido inaugural del grupo D de la Copa Libertadores 2023 y que se jugó en el estadio Hernando Siles de La Paz ante aproximadamente 40 mil espectadores.

El Tigre arrancó de esta manera como líder momentáneo de su serie, a la espera del duelo de esta noche (20:30 HB) entre Sporting Cristal y Fluminense, rivales que completan el grupo.

Al primer minuto, la visita tuvo un balón parado y el cabezazo de Enzo Díaz fue despejado oportunamente por el meta Guillermo Viscarra.

Rodrigo Aliendro (2’ PT) encontró un vacío en el fondo atigrado y sacó un remate que Viscarra nuevamente desvió ante el asombro de la afición local.

El Tigre buscó el arco de Franco Armani, pero sin éxito hasta los 20 minutos, cuando un pase entre líneas de Michael Ortega para Enrique Triverio que fue derribado en el área por el portero millonario.

Acto seguido, en 23’ ST y en medio de reclamos de los jugadores argentinos, Triverio disparó a quemarropa hacia el costado izquierdo de Armani, quien se lanzó al otro lado del arco norte (1-0).

El Tigre pegó de nuevo a los 34’ PT, luego de un robo en el medio campo de Luciano Ursino que tocó para Jeyson Chura y éste dejó el esférico para el furibundo remate de Triverio que Armani no pudo despejar (2-0).

El Aurinegro asestó un golpe de autoridad en la cancha, mientras River Plate cayó en medio de la desesperación, sin ideas y con un evidente cansancio mental que llevó a sus jugadores a deambular en la cancha.

El Millonario buscó afanosamente el descuento, pero antes del final de la etapa inicial Chura sacó un remate desde afuera del área (48’ PT) que Armani logró desviar para evitar el tercer tanto en su arco.

Para el complemento, The Strongest fue implacable y anotó el 3-0 sobre 3’, luego de un tiro de esquina cobrado por Chura y la definición de Gonzalo Castillo con soberbio frentazo.

River tuvo el descuento en los pies de Pablo Solari, pero Viscarra achicó el ángulo para ahogar el grito de gol de los millonarios (16’ ST).

En 18’ ST, el juez Jesús Valenzuela cobró un dudoso tiro penal para la visita, tras la falta de Carlos Roca sobre la línea y no dentro del área. La ejecución fue cobrada un minuto después por Lucas Beltrán para el 3-1.

El ingreso de Ignacio Fernández potenció el ataque de River Plate, que durante algunos pasajes finales del duelo inquietó a The Strongest, pero sin mayor relevancia.

Arrascaita (31’ ST) tuvo la última del duelo, pero su pase para Triverio no pudo ser resuelto en gol.

En otros partidos de ayer: Alianza Lima 0-0 Athletico Paranaense, Argentinos Juniors 1-0 Independiente del Valle, DIM 1-1 Internacional.

Hoy juegan: Aucas vs. Flamengo (18:00 HB), Patronato vs. Atlético Nacional (18:00 HB), Cerro vs. Barcelona (20:00 HB), Ñublense vs. Racing (20:00 HB), Bolívar vs. Palmeiras (20:30 HB) y Deportivo Pereira vs. Colo Colo (22:00 HB).