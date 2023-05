Aurora conserva el equipo que busca sorprender a The Strongest en La Paz

Equipo que gana no se toca. Así lo entendió el entrenador de Aurora, Roberto Pérez, que ayer definió mantener el mismo once para visitar este domingo (15:00) a The Strongest, por la fecha 12 del Campeonato de la División Profesional a jugarse en el estadio Hernando Siles.

Luego de dos triunfos al hilo, el Equipo del Pueblo (18 puntos) quiere acortar distancias con el líder The Strongest (23). Este duelo parece ser la ocasión propicia para ello.

Ante esta situación, , el Celeste propondrá un esquema 5-3-1-1 para visitar La Paz, mismo planteamiento utilizado en el triunfo 3-0 sobre Royal Pari, el pasado sábado.

En ese entendido, el equipo formará con: Luis Cárdenas; Ramiro Ballivián, Luis René Barbosa, Nelson Amarilla, Sebastián Zaracho, Jair Torrico; Carlos Sejas, Amílcar Sáncehz, Didí Torrico; Rodrigo Ramallo; Jair Reinoso.

“Estamos muy bien, una gran semana de trabajo. Cuando ganas, el trabajo se hace mejor”, declaró Ramiro Ballivián, defensor de Aurora.

Pero el cuadro valluno no irá solo hasta La Paz, ya que el directorio puso buses para el traslado de los hinchas. El costo será de 130 bolivianos (incluye entrada) y éstos partirán mañana (22:00) del complejo celeste de la laguna Alalay.