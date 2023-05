Miguel Bianconi se despide de Wilstermann

El delantero brasileño finalizó hoy su vínculo con el club Wilstermann. Al no llegar a un acuerdo con la dirigencia para la ampliación de su contrato, se despidió de la hinchada en sus redes sociales.

“¡Rojo, Gracias por hacerme un aviador! ¡Me siento muy orgulloso de haber llevado esta camiseta tan grande! ¡Gracias a todos por los mensajes y el cariño que me habéis dado estos días, nunca olvidaré lo bonito que es jugar en Capriles lleno de gente! Dios, gracias por estar conmigo todos estos días en Bolivia, ¡Toda la gloria para ti! (Isaías 49:15) Thank you all!!”, señaló Bianconi en su cuenta de Instagram.

El jugador llegó a Wilstermann como refuerzo para el segundo semestre de la temporada 2022, como una de las primeras contrataciones del expresidente del club Gary Soria.