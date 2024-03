Costa lamenta eliminación de Always Ready, que ahora apunta a la Sudamericana

Tras la eliminación sufrida a manos de Nacional de Uruguay, el presidente de Always Ready, Andrés Costa, lamentó la derrota en los tiros penales en Montevideo, pero ahora el club alteño se enfoca en la Copa Sudamericana 2024.

"Me duele en el alma y aún más perder de la manera que se perdió dejando la vida luchando creyendo en nosotros. Nos vamos vacíos a casa, dejamos todo por nuestro club, ciudad y país", posteó Costa en sus redes sociales.

Ya con la cabeza fría, Costa resaltó el carácter de su equipo y manifestó que los bolivianos pueden cumplir con todas las metas trazadas, siendo así un aliciente para los próximos retos.

Always Ready aseguró una bolsa económica de 2.000.000 de dólares, tras acumular $us 1.100.000 por las fases 2 y 3 de Copa Libertadores, además de $us 900.000 por avanzar a la fase de grupos de Copa Sudamericana. De haber llegado a los grupos de Copa Libertadores, el premio para Always Ready es $us 3.000.000, totalizando $us 4.100.000. La diferencia entre uno y otro torneo privó al Millonario de acumular en sus cuentas $us 2.100.000.

El lunes (19:00), Always Ready conocerá a sus rivales en la fase de grupos de Copa Sudamericana, evento al que también asisten los bolivianos Nacional Potosí y el debutante Real Tomayapo.