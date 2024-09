Tiquipaya y Amanecer se miden a rivales de gran nivel

Los octavos de final de la Copa Simón Bolívar 2024 tendrán a Municipal Tiquipaya y Amanecer de Vinto ante rivales de fuste, cuando se midan en el “mata-mata” con Real Oruro y Petrolero, respectivamente.

Las otras llaves del ascenso son: Deportivo Fatic vs “U” de Sucre, 3 de Febrero de Riberalta vs Nueva Santa Cruz, Stormers vs ABB, Wilstermann Cooperativas vs Ciudad Nueva Santa Cruz AFC, Real Potosí vs Alianza Beni y Alemán vs Oruro Royal.