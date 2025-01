Mollinedo celebra el ascenso de ABB: 'Es un regalo para la afición paceña'

El presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz, Issac Mollinedo, celebró el ascenso de la Academia del Balompié Boliviano (ABB) a la División Profesional, destacando que es un logro histórico para el club en su camino hacia su 40° aniversario en 2025. "Es un regalo para la afición paceña", afirmó, resaltando el esfuerzo de los jugadores y la importancia de que la ciudad ahora cuente con cuatro equipos en la máxima categoría del fútbol boliviano.

ABB no solo consiguió su ascenso al ganar la Copa Simón Bolívar, sino que también destacó en otros torneos, con su equipo femenino coronándose en la Primera A de la Asociación de Fútbol de La Paz. Sin embargo, su promoción a la División Profesional no alterará la estructura del campeonato regional, ya que no existe una normativa que permita reemplazar su plaza automáticamente.

En cuanto a la reorganización de la Primera A paceña, Mollinedo explicó que, con ABB ascendiendo y Universitario subiendo desde la B, el torneo contará con 12 equipos en 2025. Además, Hermanos Torres ocupará la plaza de Ayuda País tras ganar el partido indirecto, mientras que Ferroviario descenderá directamente, definiendo así la nueva composición del campeonato local.