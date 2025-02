Cuatro clubes van por acceder a los octavos de final

Los partidos de vuelta de los play-off de la Liga de Campeones 2024-2025 comenzarán a definirse hoy, cuando se conozca a los primeros cuatro clasificados para los octavos de final.

Por los resultados de los encuentros de ida, el alemán Bayern Múnich, el neerlandés Feyenoord, el belga Brujas y el portugués Benfica parten como los favoritos para inclinar definitivamente la serie a su favor.

La jornada comenzará en el estadio San Siro de Italia con el duelo AC Milan vs. Feyenoord (13:45 HB), con ventaja 1-0 del que hoy oficiará de visitante.

Desde las 16:00 (HB), el estadio Da Luz de Portugal recibirá el lance entre Benfica y Mónaco, con el resultado global a favor de los lusos por 1-0.

En el mismo horario, Atalanta buscará revancha ante Brujas en el estadio Gewiss de Bérgamo, Italia, luego de la derrota y con polémica 2-1 sufrida la pasada semana en Bélgica.

Finalmente, el estadio Allianz Arena de Múnich, que además será sede de la final de esta edición de Liga de Campeones, tendrá como anfitrión a Bayern Múnich, elenco que aspira a superar el 1-2 logrado ante Celtic de Glasgow en Escocia (16:00 HB).

Los cuatro ganadores de esta llave deberán esperar a los cuatro clasificados de mañana (play-off) para asistir al sorteo de octavos de final, instancia en la que esperan los ocho primeros de la fase liga.

La jornada de play-off de mañana tendrá el siguiente rol de partidos (hora de Bolivia): Dortmund vs. Sporting Lisboa (13:45, 3-0 ida), Real Madrid vs. City (16:00, 3-2), PSG vs. Brest (16:00. 3-0) y PSV vs. Juventus (16:00, 1-2).