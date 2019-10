Cochabamba domina el Nacional de Fuerza Libre de natación

Cochabamba dominó el podio del Campeonato Nacional Interclubes de Fuerza Libre, que se desarrolló en el Complejo Acuático de la Llajta, este fin de semana.

El ganador de este nacional fue el club Tritones de Cochabamba que sumó un total de 357 puntos. El segundo lugar fue para el también club valluno Delfines que alcanzó 330 unidades; mientras que el club tiburones también de la Llajta completa el podio con 238.

Este nacional se desarrolló bajo la modalidad de puntuación, en el que se asignan puntos a los nadadores de acuerdo a la posición que ocuparon en la prueba.

Si el nacional se hubiera desarrollado bajo la modalidad de medallas el ganador del Nacional de Fuerza Libre hubiera sido el club Hípico de La Paz, que sumó un total de 13 preseas doradas, 12 de ellas conquistadas por Karen Tórrez, la sirena cochabambina que vive ahora en la Sede de Gobierno y, por lo tanto, compite por La Paz.

Pero como el nacional fue por puntos el club Hípico ocupó el cuarto lugar con 233 puntos.

Las medallas de oro logradas por el club Tritones de Cochabamba fueron obtenidas por Iván Siles (200 mariposa), Sabrina Salgueiro (200 espalda), Leslie Rojas (400 combinado), Alejandra Martínez (200 libre); además de tres relevos en damas.

En los 100 y 200 libre con Sabrina Salgueiro, Luciana Colque, Leslie Rojas y Alejandra Martínez. Además que Salgueiro, Rojas, Colque junto a Luciana Montoya ganaron en los relevos 100 combinado.

Los más destacados

Si bien se debe destacar la participación de cochabambinos como Sabrina Salgueiro, Alejandra Martínez, Leslie Rojas y Luciana Colque que ganaron entre tres a cuatro medallas de oro en un torneo absoluto siendo ellas aún de la categoría Juvenil “A”, no se puede pasar por alto que Karen Tórrez volvió a demostrar por qué es la mejor nadadora de Bolivia.

Tórrez no tiene rival en las pruebas que compite y, aunque esta vez no logró bajar sus propios récords nacionales, no existe aún nadie que pueda vencerla.

En varones hay que destacar a Rodrigo Caballero, de Sucre, que ganó seis doradas.