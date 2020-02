Cochabamba gana nacional de squash

La delegación cochabambina hizo respetar su casa y se quedó con el título del Primer Campeonato Nacional de Squash 2020, que finalizó ayer en las canchas del Complejo de Squash en la zona de Sarco.

Cochabamba sumó un total de 3.034 puntos para quedarse con el título. El segundo lugar fue para Potosí con 1.444 unidades y Oruro completa el podio con 1.192 puntos.

Completan

Los ganadores

Astrid Pérez, de Oruro y Miguel Pujol, de Potosí se consagraron campeones nacionales en la categoría Primera. La sorpresa fue la derrota del cochabambino Gabriel Tórrez en la final ante Pujol (11-9, 11-3 y 11-9), ya que Tórrez era el que mantenía la hegemonía en esta categoría desde hace varios años.

Entre tanto Pérez venció en la final a la cochabambina Yasmine Sabja por 3-2 (11-6, 5-11, 5-11, 11-9 y 11-9).

En la categoría Segunda el ganador fue Roly Gamboa (CBB); en Tercera vencieron Valeria Hurtado (ORU) y Jesús Galarza (CBB); en Cuarta el campeón fue Ignacio Tórrez (CBB); mientras que en Ejecutiva los ganadores fueron Marlene Camacho (CBB) y Luis Anturiano (SCZ); y en dobles en damas ocuparon el primer lugar Astrid Pérez-Andrea Fuertes (ORU) y en varones Cristhian Roldan-Gabriel Torrez (CBB).

En las categorías menores los campeones fueron: en la sub 19 Vanessa Ríos (CHU) y Gabriel Torrez (CBB); en la sub 17 Nicole Rafael (ORU) y Cristhian Roldan (CBB); en la sub 15 Andrea Fuertes (PTS) y Nicolás Muñoz (CHU); en la sub 13 Marcela Flores (CBB) y Alvin Ríos (ORU); en la sub 11 Joanna Anderson (CHU) y Demian Ocampo (PTS); en la sub 9 Jonah Anderson (CHU); y en mixto sub 9 y sub 11 Joanna Anderson (CHU).