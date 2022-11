Bolivia cosecha cuatro títulos sudamericanos de kickboxing en Perú

Cuatro deportistas consolidaron en pasados días cuatro medallas doradas en la disciplina de kickboxing, luego de conquistar sus respectivas categorías en el Sudamericano de Nasca, Perú.

Se trata de Dennys Alcócer (91 kilogramos), Matt Tamez (80 Kg.), Leonardo Borda (75 Kg.) y Juan Pérez (70 Kg), quienes afrontaron diversos combates para levantar las manos en alto con la tricolor nacional y con las preseas conquistadas.

En el coliseo de Nasca, los combates para la consagración de los bolivianos fueron Alcócer vs. Adrián Bautista (ARG), Tamez vs. Luis Cortez (CHI), Borda vs. Franz Escalante (PER) y Pérez vs. Wilfredo Baldeón (PER).