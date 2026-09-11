¡Ambulancia para mascotas!

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entregó ayer la primera Ambulancia Veterinaria Municipal de Bolivia, que ingresó en operaciones para fortalecer el trabajo de la Dirección de Zoonosis y brindar una respuesta a situaciones que pongan en riesgo la vida y el bienestar de los animales. La unidad está destinada al fortalecimiento del Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino y la clínic.

La unidad fue acondicionada para cumplir funciones de atención inicial, estabilización y traslado de animales. Tiene una capacidad estimada para trasladar uno a dos animales de tamaño grande.

El propietario de Detailing Center, Carlos Canedo, felicitó al alcalde y destacó que estos avances lo motivaron a colaborar con el proyecto por iniciativa y conciencia social.