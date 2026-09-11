¡Ambulancia para mascotas!

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 11/09/2026 a las 8h20
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entregó ayer la primera Ambulancia Veterinaria Municipal de Bolivia, que ingresó en operaciones para fortalecer el trabajo de la Dirección de Zoonosis y brindar una respuesta a situaciones que pongan en riesgo la vida y el bienestar de los animales. La unidad está destinada al fortalecimiento del Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino y la clínic.

La unidad fue acondicionada para cumplir funciones de atención inicial, estabilización y traslado de animales. Tiene una capacidad estimada para trasladar uno a dos animales de tamaño grande.

El propietario de Detailing Center, Carlos Canedo, felicitó al alcalde y destacó que estos avances lo motivaron a colaborar con el proyecto por iniciativa y conciencia social.

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