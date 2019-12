40 años después, Star Wars llega a su fin con el estreno de "El ascenso de Skywalker"

La trilogía de las trilogías de "Star Wars" llega a su fin con el estreno de "El ascenso de Skywalker".

George Lucas dijo que la saga Star Wars estaba pensada desde un principio como tres trilogías, en total nueve capítulos que culminarían en un espectacular final. Ese momento ha llegado: "The Rise of Skywalker" cierra historias, salda deudas y hace un autohomenaje a una historia que comenzó en 1977.

Tras un capítulo ocho mucho más oscuro y visualmente brillante, "The Last Jedi", que dirigió en 2017 Rian Johnson, el noveno, el final de la aventura galáctica que se convirtió en una historia de culto para varias generaciones, se confió de nuevo a J.J.Abrams, que ya había dirigido "The Force Awakens" (2015).

El reto era enorme porque los fans de Star Wars han seguido cada paso que han dado sus personajes y esperaban mucho de una última película que ha provocado una fuerte división de opiniones entre los periodistas que ya han podido verla.

En Cochabamba

En la ciudad, cientos de fanáticos asistirán a los diferentes cines de la ciudad caracterizados de sus personajes favoritos.

Los integrantes del club de fans Star Wars Cochabamba The New Jedi Order realizarán una pasarela con los trajes de la película en las instalaciones de la heladería Frechezza a partir de las 18:00. Luego compartirán esta noche con el público de Prime Cinemas, desde las 22:30 hasta las 00:15 del jueves.

Desde mañana hasta el sábado de 16:00 a 20:00 se realizará una la exposición de maquetas, figuras y trajes en el Cine Norte.

¿En qué orden ver las películas?

Orden de producción:

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

Orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Orden Ernest Rinster

Según lo citan medios especializados en cine, uno de los mayores expertos de Star Wars, Ernest Rinster, propone usar esta combinación, muy aplaudida por la comunidad de Star Wars:

Comienza viendo los episodios IV y V. Explican lo que es la Fuerza, se ve a Han Solo en plenitud, y termina con la impactante revelación paternofilial.

Visiona los Episodios I, II y III. Funcionan como un flasback de las películas anteriores, y se conoce las motivaciones de Darth Vader.

Termina con el Episodio VI. Descubre el desenlace de las tramas paralelas de Luke y Darth Vader y además tiene un final alegre y festivo, que deja un buen sabor de boca.

Rinster hizo esta clasificación antes de que Disney comenzara a hacer películas de Star Wars, si se añaden esas, un orden puede ser:

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

La última película de la saga Skywalker traza una línea bajo nueve películas repletas de personajes diversos, algunos más memorables que otros.

A continuación un breve repaso de los principales héroes y villanos de la epopeya espacial:

Reparto de la trilogía original

Luke Skywalker

Un granjero huérfano que se convirtió en el mayor Jedi de la galaxia. Renunció a la Fuerza y se convirtió en un ermitaño después de que sus esfuerzos por entrenar a nuevos jedis fracasaron. Dio su vida para ayudar a la Resistencia a escapar al final de "El último Jedi" (2017).

Leia Organa

Antes princesa y líder de la Alianza Rebelde, la hermana de Luke Skywalker y madre del villano Kylo Ren es ahora una general y jefe de la Resistencia.

Han Solo

Un contrabandista que se unió a la Alianza Rebelde con su fiel nave espacial, el Halcón Milenario. Separado de Leia, reapareció en 2015 con "El despertar de la fuerza", donde fue asesinado por su hijo.

Chewbacca

Un wookiee peludo, cariñoso pero con una gran fuerza, que fue copiloto de Han Solo y su socio en actividades de contrabando.

Darth Vader

Un villano enmascarado y uno de los personajes más reconocidas de la historia del cine. Originalmente llamado Anakin Skywalker, fue el padre de Luke y Leia. Murió salvando a su hijo del Emperador en "El retorno del Jedi" (1983).

Lando Calrissian

Un playboy y apostador, que inicialmente traicionó a su amigo Han Solo antes de unirse a la Alianza Rebelde, eventualmente llegando al rango de general.

C-3PO

Un androide constantemente nervioso, programado para la etiqueta y el protocolo, con dominio de seis millones de idiomas, y por lo general en desacuerdo con las decisiones de su valiente amigo mecánico R2-D2.

R2-D2

Un ingenioso y excéntrico droide conocido por sus silbidos y pitidos.

Emperor Palpatine

Maestro de Vader, que gobernó el malvado Imperio galáctico antes de ser aparentemente asesinado por su discípulo. Pero su voz aparece en los tráilers de "El ascenso de Skywalker"...

Reparto de trilogía secuela

Rey

Una chatarrera (pepenadora) que creció en un cementerio de naves espacial en el planeta Jakku, pero que es poderosa con la Fuerza. Mucho se ha especulado sobre su pasado desde que apareció por primera vez en "El despertar de la fuerza", aunque en "Los últimos Jedi" se le convence para admita que, lejos de ser de linaje real, sus padres eran insignificantes "don nadies".

Finn

Un stormtrooper renegado que, conmocionado por la crueldad del Primer Orden, desertó para convertirse en soldado de la Resistencia, donde se hizo amigo de Rey.

Poe Dameron

Se describe a sí mismo como "el mejor piloto de la galaxia". También se unió a la Resistencia, pero frecuentemente desobedece las órdenes de Leia y lideró un motín fallido antes de redimirse en "Los últimos Jedi".

Kylo Ren

Anteriormente conocido como Ben Solo, el hijo de Leia y Han se volvió al lado oscuro después de que su maestro Jedi Luke, temeroso de su poder, apareciera como si quisiera atacarlo con su sable láser. Ahora es un villano enmascarado con un sable de tres hojas que se parece a su abuelo Darth Vader.

Líder supremo Snoke

Jefe Supremo del Primer Orden con un rostro deforme y aterrador, que fue asesinado por su aprendiz en "Los últimos Jedi".

BB-8

Pequeño androide esférico con una personalidad tan valiente como la de R2-D2.

Rose Tico

Una mecánica de la Resistencia que inicialmente llama a Finn desertor, pero luego se hace amiga de él y sus compañeros en "Los últimos Jedi".