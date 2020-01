[EN VIVO] SAG Awards 2020

La 26ª edición de los SAG Awards se celebra en el auditorio Shrine en Los Ángeles como una antesala a los premios Óscar.

Entre los nominados que dominan este año en las categorías de cine, figuran el largometraje de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood"), The Irishman ("El irlandés") de Martin Scorsese, y Bombshell ("El escándalo").

Además, Scarlett Johansson y Nicole Kidman tendrán doble oportunidad de ganar en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla

En la contienda más dura de cara a los premios Óscar se encuentra "Joker" ("Guasón), y "1917". El sábado, "1917" recibió los máximos honores en los muy predictivos Premios del Sindicato de Productores.

Siga la ceremonia en vivo: