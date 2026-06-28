Proyecto “Dos corderos” es seleccionado para las Becas Ibermedia ECM+LAB

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 28/06/2026 a las 8h10
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Dos corderos es un largometraje boliviano en desarrollo dirigido por Sebastián Fernández y producido por Mariana Sandoval. El proyecto ha sido seleccionado para participar en prestigiosos programas y laboratorios audiovisuales respaldados por el Programa Ibermedia, como el Encuentro de Coproducción del Mercosul (ECM+LAB).

Los 26 proyectos seleccionados para el ECM+LAB 2026 proceden de diez países, después de que este año la convocatoria batiera un nuevo récord de inscripciones: 134, incluyendo todas las modalidades.

De los 88 proyectos inscritos en la modalidad LAB+Negocial, la organización ha seleccionado 15 proyectos de ficción, siete (7) documentales y cuatro (4) de formatos híbridos, lo que hace el total de 26.

Los 12 proyectos que participarán en la etapa LAB Online cuentan con Becas Ibermedia y junto a los otros 14 de la modalidad Presencial suman más de 13 millones de dólares en presupuesto.

“Dos corderos” relata la historia de Renato, un niño campesino que sacrifica un cordero para venderlo y comprar un regalo para una compañera de colegio, pero la culpa lo consume al creer que ha vendido su alma al diablo, lo que desencadena  una desesperada búsqueda de redención.

“Creemos que “Dos corderos” es un proyecto que tiene mucho potencial, porque no es el primer laboratorio al que accedemos y somos beneficiados, ya hemos accedido a dos previos  el año pasado, puesto que viajamos a Arabia Saudita para participar en el Festival Internacional de Cine; también nuestro proyecto ha sido seleccionado por el proyecto Bolivia-LAB, uno de los más importantes del país. Estamos muy felices por haber alcanzado los tres objetivos”, comentó Mariana Sandoval, productora del filme “Dos corderos”.

Mariana explicó que el filme se encuentra en etapa de desarrollo, considerada como la más importante porque en esta fase se fortalece más el objetivo con mentorías, laboratorios; estamos armando algo importante para poder seguir buscando financiamiento y apoyo internacional, con la perspectiva de filmar el próximo año”, sostuvo.

Con relación al reparto, la destacada productora explicó que el  objetivo es contar con uno o dos actores internacionales y apelar al talento nacional. “Nosotros somos fieles creyentes del talento que tenemos en  Bolivia, pero también somos concientes de que el apoyo internacional para otorgarle más fuerza al proyecto”,  comentó.

Asimismo, dijo que tiene planeado rodar la película en Samaipata, Santa Cruz ; sin embargo, no descartó que haya un cambio en la locación. “Todo dependerá de cómo se va desarrollando el proyecto. Nos  gusta mucho Samaipata, pero no está cerrado del todo”, puntualizó.

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