Editoriales nacionales tratan de entrar a tono con el “delivery”

Christian Echeverría

Las compras online y el delíveri no son cosa nueva. Y aunque la situación sanitaria haya, de alguna manera, normalizado este tipo de comercio en otros productos, la literatura y los libros todavía se balancean entre la adaptación y la espera.

Afortunadamente, la gran mayoría de las editoriales tienen sus plataformas virtuales, donde actualizan y difunden su contenido y, en este último tiempo, su forma de venta. Lecturas & Arte conversó con editoriales que tienen alcance nacional -incluso internacional- para saber qué se ha hecho al respecto y cuáles son las dificultades de establecerse en un nuevo orden en tiempos excepcionales.

Recomenzar

Las las distintas editoriales, apoyadas también en sus posibilidades humanas y económicas, han intentado implementar el servicio de entrega a domicilio y adaptar su catálogo impreso al formato digital.

El Cuervo Editorial logró, a la par del delíveri, lanzar un catálogo digital de libros convertidos al formato EPUB. El director de la editorial, Fernando Barrientos, hizo hincapié en las ventas online. “Ha funcionado mejor que la venta de libros electrónicos, porque si bien hemos vendido algo, el mercado aún prefiere el papel (…), vendemos Ebooks desde hace ya varios años, pero nunca ha representado una ganancia real”, afirmó. Barrientos dijo, asimismo, que se siguen coordinando con las librerías tanto los envíos como las promociones y ventas.

Los pedidos se coordinan a través de las redes sociales y toda la información se filtra para poder realizar el envío. Actualmente, el servicio está disponible en La Paz y Cochabamba.

En Editorial Kipus sucede algo parecido, se puso en funcionamiento las entregas a domicilio con un servicio que denominó “Libros viajeros”. El pedido se concreta mediante el número de WhatsApp -disponible en las redes de la editorial- y se envían los catálogos para la elección. El responsable comercial de la editorial, Huáscar Flores, añadió que se siguen trabajando con las librerías y sus propias sucursales en distintos puntos del país. “Consideramos que hasta septiembre vamos a tener más de 10 títulos en formato digital y muchos de ellos serán gratuitos”, nos cuenta Flores.

Una situación difícil

Marcelo Paz Soldán, director de Editorial Nuevo Milenio, reflexionó sobre las dificultades que sortea la editorial y el sector en general en estos tiempos que corren: “La cadena de valor del libro se ha visto seriamente afectada e inicialmente no hemos podido manejar este nuevo orden, ya que en el sector estábamos muy acostumbrados a un estilo de trabajo. (…) nos hemos visto vulnerados y sobrepasados, pero también los lectores que estaban acostumbrados al formato impreso del libro. La gente no se adecúa tan fácilmente a los cambios que han sucedido. Es decir, no porque se declare "pandemia", el lector responde y dice: "ahora compro online". No funciona de manera automática, para cambiar algo que afecta a la cultura de los pueblos se necesita de mucho tiempo.”

La editorial, como alternativa al momento, ha potenciado su librería digital- ecdótica.com-, en el que se encuentran libros gratuitos y pagos en los formatos EPUB y PDF. El procedimiento, nos cuenta Soldán, es sencillo, se añaden los libros al carrito de compras virtual y posteriormente se hace el “check-out”. Es posible pagar con Paypal y tarjeta de débito o crédito.

Editorial 3600 tiene otras perspectivas de la situación, no se abrió a la posibilidad de invertir en un servicio de delíveri o tienda de libros digitales. Willy Camacho, editor general y escritor de la editorial con sede en La Paz, nos comentó las razones: “En estos tiempos de pandemia no hay un flujo de recursos como para hacer una inversión”. Sin embargo, siguen vendiendo libros, dentro de lo que cabe, por medio de librerías que sí tienen el servicio; aunque reconoce que hoy las prioridades de la gente son otras. En este último tiempo hubieron pedidos desde otros puntos del país, pero no se los ha podido realizar. “Desafortunadamente, a la pandemia se suman los conflictos sociales y políticos que están agravando la situación económica no sólo de nuestro sector, pero especialmente de nuestro sector”, lamentó Willy.

En cuanto al formato digital, Editorial 3600 dio un paso atrás sobre la decisión de adaptar libros para Kindle, por el costo excesivo y la poca o nula retribución que generaba. Pese a eso, “para no perder vigencia y que la gente siga leyendo y disfrutando de la lectura” han estado liberando libros en PDF de forma gratuita en sus redes sociales. Camacho aseguró que “el mercado nacional no está desarrollado todavía en el comercio electrónico”.

La mayoría de las editoriales intentaron establecer una normalidad con lanzamientos vía online y la liberación de libros que tenían que circular impresos y que por la coyuntura tuvieron que ser habilitados para su descarga gratuita. Es el caso de Editorial 3600 con la publicación del texto ganador y los finalistas del Premio Nacional de Crónica, que plantea la impresión posterior del libro que ya se ha presentado en un evento online. Nuevo Milenio editó tres nuevos textos que están a la espera de ser presentados de manera impresa y El Cuervo lanzó una antología y un trabajo colaborativo de tres ensayistas poetas, abierto a su descarga.