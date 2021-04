"Cuadros virales": nuevas obras de Ejti Stih se exponen en Paseo Aranjuez

Compuesta por más de 10 cuadros, la artista plástica eslovena-boliviana Ejti Stih presenta este martes su nueva muestra pictórica que tituló “Cuadros virales”. Estos, en palabras de la autora, reflejan los tiempos que vivimos ahora, “cuando estamos obligados A usar la máscara, estar lejos uno del otro, de no poder comportarnos de una manera normal”.

Las obras estarán montadas, en la galería del centro comercial Paseo Aranjuez, hasta el 7 de mayo. Son cuadros de diferentes tamaños realizados con la técnica acrílico sobre lienzo.

“Yo siempre trato de reflejar en mi trabajo lo que pasa y lo que nos rodea. Esa es siempre mi inspiración”, comenta Stih sobre sus obras, que comenzó a elaborarlas en enero de este año, tras estar fuera del país por más de 10 meses, debido al confinamiento y las restricciones.

“En los tiempos que se viven no se puede planificar nada. Uno no sabe qué pasará luego. Yo estoy trabajando, estoy pintando, pero no sé qué podrá pasar luego”, añade la artista, quien estudió en la Academia de Bellas Artes en Liubliana, Eslovenia.

Aunque no estará presente en la inauguración, Stih está contenta por la exposición, que fue organizada por Drina de Guzmán.

“Me parece una belleza que en un centro comercial hayan hecho una galería, porque muchas veces la gente que va al shoping no va a las galerías. Entonces es una oportunidad para nosotros los artistas de mostrar esa obra a un público grande y distinto. Yo soy muy amiga de que eso de los cuadros y las obras de arte no necesariamente tengan que estar en unos recintos sacros de arte, sino que acompañe a la gente en su día a día”.

“Todavía no estamos fuera de esta tristeza viral, pienso que son tiempos que hay que juntarse poco, aún tengo miedo. Y los tiempos son tan complicados ahora que difícilmente uno puede pensar en otra cosa que no sean los barbijos”, argumenta.

La inauguración de la exposición se realizará a las 19:00. Estará presente la actriz y empresaria Carla Ortiz, una de las propietarias del centro comercial, junto a destacados artistas del medio e invitados especiales.