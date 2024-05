Lanzan la "Ruta de Museos Rumbo al Bicentenario" para fortalecer al turismo

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó este lunes el Premio Pulitzer en la categoría de 'Memoria o Autobiografía' por 'El invencible verano de Liliana', una obra en la que aborda el... Ver más La mexicana Cristina Rivera Garza gana el Pulitzer con 'El invencible verano de Liliana'

Cochabamba se prepara para una semana repleta de eventos culturales que prometen deleitar a los amantes del arte en sus diversas manifestaciones. Desde la música clásica hasta la danza contemporánea... Ver más Agenda cultural: Música, cine y teatro destacan la movida artística esta semana

Obra cumbre, magistral, revolucionaria, rompedora e iconoclasta, la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, considerada hoy la más clásica pieza de las composiciones clásicas, se estrenó... Ver más Clásica entre clásicas: la Novena de Beethoven cumple 200 años