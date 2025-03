Karla Sofía Gascón: “Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”

“Feliz por unas cosas, jodida por otras. Contenta a veces, irritada otras tantas”. Así se ha declarado la actriz Karla Sofía Gascón en Madrid durante la presentación a la prensa de Lo que queda de mí, una revisión del libro de memorias que publicó en 2018 en México, titulado entonces Karsia, que llegará a las librerías el próximo 25 de marzo editado por Almuzara.

En su primera comparecencia ante un nutrido grupo de periodistas tras los dos tormentosos meses transcurridos desde que estalló la polémica por antiguos mensajes en redes sociales tachados de racistas y xenófobos, en plena campaña de promoción para el Óscar por su papel en Emilia Pérez, la intérprete se ha mostrado cercana, tranquila y dispuesta a responder serenamente la avalancha de preguntas.

Para aplacar el hambre desde el primer momento, la actriz ha regalado explícitamente un titular: “Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”. Pero también ha sido firme: “Nunca he dejado que nadie escribiera por mí. No voy a dejar que me conviertan en un robot ni tengo interés en parecer inmaculada”.

Justo por esa necesidad de ser dueña de su propia historia escribió Karsia en 2018, tras culminar su transición a mujer, aunque entonces todavía lo firmó con su anterior nombre, Carlos Gascón. Es la misma razón por la que ha decidido reeditarlo en este momento, una vez que los Óscar se han celebrado, las aguas empiezan a calmarse y comienza a retomar sus proyectos profesionales.

También lo señala en el epílogo de Lo que queda de mí, una de las modificaciones que ha introducido respecto a la edición mexicana: “He cometido errores. ¿Quién no? He dicho cosas que, en otro momento, en otro contexto, quizás no habría dicho. Me han malinterpretado, me han señalado, me han crucificado. Y aunque las redes sociales sean hoy el tribunal más implacable, no permitiré que dicten sentencia sobre mi vida entera”.