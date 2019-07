El príncipe Jorge celebra su cumpleaños con la camiseta de Inglaterra

El príncipe Jorge posa sonriente con la camiseta de fútbol de Inglaterra para celebrar su sexto cumpleaños hoy en unas fotografías compartidas por el Palacio de Kensington que fueron tomadas por su madre Kate, duquesa de Cambridge.

En dos de las imágenes se puede observar al tercero en la línea de sucesión de la corona jugando en los jardines del Palacio de Kensington, vestido con la camiseta blanca de fútbol de Inglaterra.

La tercera instantánea muestra al príncipe en unas vacaciones familiares con un polo verde y pantalones cortos de rayas azules y blancas.

George Alexander Louis de Cambridge nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's, en el barrio londinense de Paddington, y su primera aparición pública fue en los escalones de este centro un día después, acunado en los brazos de sus padres, el príncipe William y Kate.

Como bisnieto de la reina, es el tercero en la línea de sucesión por detrás de su abuelo Carlos, el príncipe de Gales, y de su padre Guillermo, duque de Cambridge.

Según medios británicos, el príncipe Jorge es aficionado al tenis y recientemente mantuvo un encuentro con su jugador favorito, Roger Federer, en la casa de los padres de la duquesa de Cambridge en Bucklebury, Berkshire.

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.

Thank you everyone for your lovely messages on Prince George’s Birthday! pic.twitter.com/2LBr0wdzy1

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 21, 2019