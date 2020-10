Luz Claros parte a Santa Cruz en busca de la corona de Miss Bolivia

La Miss Cochabamba, Luz Claros Gallardo, partió hoy rumbo al Miss Bolivia 2020, que inicia sus actividades la siguiente semana y cuya gala final se realizará el 14 de noviembre.

"Si tuvieran idea por las cosas difíciles que pasé a lo largo de mi vida, pero todo eso me hizo mas fuerte y con el tiempo llegue a entender que ser feliz no es tener una vida perfecta, ser feliz es reconocer que la vida vale mucho la pena a pesar de todas las dificultades. Y este tipo de momentos resumen todo lo bueno para mí. Hoy no viajo con ilusión, viajo con todas las ganas y la garra de cumplir un objetivo muy claro y representaré a mi amada Cochabamba con todo lo que tengo, poniendo un 200% de esfuerzo, tengan por seguro que pondre en alto el nombre de nuestro departamento y espero también el apoyo de todos en todo este hermoso camino, este no es un logro solo mío, pertenece a todos ustedes asi que COCHABAMBA VAMOS POR ESA CORONA", escribió en su página de Facebook.

Durante estos días, las concursantes estuvieron realizando varias producciones y ultimando detalles de vestuario, fotografías y proyectos sociales. En este último aspecto, la Miss Cochabamba se enfocó en promover el arte y apoyar al Pabellón de Niños Quemados de Cochabamba.

Su proyecto se realizó en tres etapas: en la primera, Claros dio cursos de arte, en línea y gratuitos, durante la cuarentena, la segunda etapa consistió en la realización de una exposición de arte en la que más de 15 artistas a nivel nacional donaron sus obras, con el fin de que sean vendidas y todo lo recaudado fue donado en medicamentos al Pabellón de Niños Quemados; y la tercera etapa consistió en dar sesiones de arteterapia a los niños del pabellón, con el objetivo de que ellos puedan sacar sus emociones a través de esta actividad.