¿Es Luis Miguel o es su doble? La divertida teoría sobre sus conciertos en Argentina

El cantante mexicano Luis Miguel hace estallar las redes en Argentina y no precisamente por los recientes conciertos que ha dado en Buenos Aires, sino por una extraña teoría conspirativa divulgada por un periodista local, quien afirma que el afamado intérprete no se ha presentado en ningún recital y que en su lugar ha estado un doble.

"El día del estreno (3 de agosto) el que subió al escenario no era él, no era él. Es mucho más chiquito de hombros, cuando alguien hace una dieta o lo que fuere, no encoge los huesos, no se encoge la espalda, no achica la altura", dijo el periodista argentino Luis Ventura en su programa 'Secretos Verdaderos' que transmite América Televisión.

Según el comunicador de espectáculos, su teoría se basa en consultas que ha hecho con "muchos odontólogos" con respecto a las "piezas dentales" de Luis Miguel, a quien dice conocer desde que tenía 12 años de edad.

"Yo he consultado a muchos odontólogos, mostrando fotos, con respecto a si es la misma dentadura y hasta ahora me han dicho que no", afirmó Ventura, agregando que el doble que según él se presentó en Buenos Aires tenía "las entradas" de su cabellera "mucho más prominentes" y "los oídos eran distintos".

Según el presentador, el artista que subió al escenario "sabía interpretar lo gestual, lo del baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito y no de este último".

"Este último es otro Luis Miguel", afirmó.

"¿Por qué lo hacen?", agregó Ventura, y dijo: "por una cosa muy simple: Luis Miguel no siempre está al 100 %, siempre ha tenido excesos con el alcohol, el sexo o las drogas, y no siempre con una disponibilidad para ir y subir a un escenario".

Tras conocerse las opiniones de Ventura sobre el supuesto uso de dobles del intérprete mexicano para sus recitales en Buenos Aires, la polémica en Argentina se avivó, al punto que distintos medios locales han entrevistado al presentador para intentar conocer más a fondo sus versiones sobre esta teoría.

"Para mí no estuvo en ningún show presencial (...) No es que sea cierto, es mi lectura que tengo", aseguró Ventura en una entrevista telefónica con El Trece, donde dijo que Luis Miguel sí está en Argentina pero visitando a su madre, quien estaría en un hospital psiquiátrico. El periodista además pidió a la prensa que consulten a traumatólogos, cirujanos y odontólogos para que verifiquen su teoría.

Ventura también dijo que el cantante utiliza tres dobles, dependiendo de sus necesidades, y que en este momento están en Argentina participando en el 'Operativo LM' para despistar a la prensa y fanáticos.

De los tres actores que simulan ser Luis Miguel, uno sería argentino y dos extranjeros. De los dos foráneos, sostiene el periodista, uno canta y tendría mejor registro vocal que el llamado 'Sol de México'.

"El que canta es solo uno, que es uno de los dos que trajo de afuera y que te hace el 'playback' (pista grabada) o te hace el audio con un canto que seguramente está mucho mejor" y "la rompe" en el escenario, dijo Ventura, a pesar de no haber asistido a ninguno de los recientes conciertos del artista mexicano.

El presentador argumentó que Luis Miguel ya ha utilizado esta estrategia para visitar a su familia en Argentina, mientras los dobles despistan a la prensa. Sobre esto recordó, en otra entrevista en América Televisión, que años atrás un doble argentino aseguró haber sustituido al cantante en uno de sus shows con una pista grabada porque el intérprete mexicano estaba agotado de tantos conciertos seguidos.

Las versiones de Ventura, más allá de la polémica generada en los medios e incluso las diferencias que han ocasionado con colegas, han provocado indignación de los fanáticos del artista que sí han asistido a los conciertos en la capital argentina.

Algunos usuarios en redes sociales se burlaron con memes de los dichos del comunicador y expresaron que esperan que Luis Miguel se le acerque y lo ponga en su lugar para que deje de inventar cosas sobre su vida.

"Ya es evidente que tiene una obsesión con Luis Miguel (...) dice cada cosa poco creíble, de Luis Miguel habla como si él lo conociera en la intimidad y en su entorno jajajaja", comentó una usuaria en la red social X (antes llamada Twitter).

"Yo creo que está delirando, pero con todo el amor del mundo espero que no se enoje y mañana invente cuatro dobles míos y me manden a matar. A ver, una cosa es divertir (...) vamos a hablar seriamente de esto, le sirvió el cuento televisivo, esto da rating, da morbo", comentó Yanina Latorre, periodista de espectáculos y compañera de Ventura en América Televisión.

Latorre agregó que a ella le parece que los dichos de Ventura son "una falta de respeto" y unas "pavadas" (tonterías), tanto para el artista, su talento, sus shows y su trabajo; así como "para la gente que va con toda la ilusión del mundo" y que incluso ahorra para comprar una entrada.

Otras fanáticas han manifestado que ojalá el artista presente una demanda contra Ventura por sus polémicas declaraciones. Incluso, han señalado al periodista de estar obsesionado con el cantante o que lo hace con toda la intención para ganar fama y dinero.

"Este Luis Ventura se hace (...) poniéndose serio con esta huevada de teoría y lo hace totalmente a propósito por que siempre se colgó de Luis Miguel por un sencilla razón, le genera guita (dinero)", comentó otro usuario.

En cambio, en la prensa además destacan que el cambio físico de Luis Miguel obedece a que el cantante habría realizado recientemente una dieta basada en un ayuno intermitente, que lo hizo perder hasta 20 kilogramos de peso.