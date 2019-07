Paola Alcócer: La música tiene la magia de unir a las personas

La soprano Paola Alcócer regresó a Cochabamba para organizar, junto a los artistas José Coca y Camila Meneses, el Festival Internacional de Música y Canto Coral Vivace 2019, el cual concluirá mañana con dos recitales.

Hoy a las 20:00 se presentará “Magnificat J. S. Bach” en la Compañía de Jesús Santo Sepulcro, ubicada en la calle Baptista esquina General Achá. La entrada tendrá un costo de 30 bolivianos. El festival culminará mañana con una presentación gratuita en el teatro del Instituto Eduardo Laredo con “Concierto Projekt Le Pli”, a las 11:00, y con “Gloria - Magnificat” en la Compañía de Jesús Santo Sepulcro a las 20:00, este tendrá el costo de 30 bolivianos.

“Lo que nos da satisfacción es que la música nos unió por una causa, este festival. Aunque conllevó una serie de ajetreos y preparativos, pero la satisfacción de verlo encaminarse es indescriptible”, explicó.

Alcócer, quien recientemente finalizó sus estudios en el Opera Studio de Biel, habló con Los Tiempos sobre el festival y sus proyectos futuros en la música.

- ¿Qué es lo que quiere dejar este festival al público cochabambino?

-Es motivar a los músicos jóvenes a salir del país para nutrirse, superarse y retornar nuevamente para enseñar a otras generaciones. Que sea cíclico hasta tal extremo de que después no haya necesidad de irse a fuera porque el nivel artístico será mayor.

- Se graduó de la carrera de ingeniería de petróleo, gas y energía, ¿ejerció alguna vez esta profesión, paralelo al canto o sólo fue una excusa para concluir una “obligación” y posteriormente dedicarse a la música?

-Trabajé en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un tiempo, pero era más conocida como la cantante que la misma ingeniera. Me salí porque quería cumplir mis sueños, el de cantar profesionalmente. Migré a Europa para realizarlos. Sin embargo, comparto la idea de tener algo más aparte de la música, como un soporte o un as bajo la manga. Espero no necesitar de mi carrera de ingeniería por lo menos el tiempo que me dure mi voz (risas).

- Anoche participó en el “Amor e gelosia” con la mezzosoprano Katia Escalera y el ensamble Arrabal, ¿qué experiencia le deja esa presentación?

-Tengo mucho respeto a Katia Escalera porque me ha enseñado mucho y aún sigue haciéndolo. Creo que juntarnos para hacer un producto hermoso fue una buena decisión porque nos complementamos en escena. Llevó una ardua preparación porque se requería presentar una buena puesta en escena. Lo hermoso de la música es que tiene la magia de unir a las personas y lo estamos viviendo en este festival.

SOBRE LA ARTISTA

Paola Alcocer quería ser una estrella de rock o pop, pero el destino fue otro para ella. Después de ejercer por un tiempo su carrera de ingeniera, estudió en la Universidad de Música en Basilea, Suiza. Hace poco finalizó la OperaStudio en Biel.

Realizó diferentes presentaciones en importantes óperas como la de Suor de Angelica de Puccini, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Lady Sarashina de Peter Eötvös, Riders of the Sea de V. Williams, entre otras.

También se presentó en escenarios como Basilea, Solothurn, Biel, Victoria Hall en Ginebra, Musical Theater, Elbphilarmonie de Hamburgo.

En septiembre de este año se incorporará como miembro del Teatro en Giessen. “Estoy y quiero entregarme más a la música para seguir aprendiendo y seguir viviendo mi pasión”, concluyó