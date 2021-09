Dua Lipa, Eddie Vedder y Lil Nas X, en el nuevo disco de Elton John

Madrid |

Elton John lanzará el 22 de octubre un nuevo disco titulado "The LockDown Sessions" (las sesiones del confinamiento, en español) en el que estará acompañado por otras grandes estrellas de la música de diversas generaciones y estilos, como Stevie Nicks, Eddie Vedder y los jóvenes Dua Lipa y Lil Nas X.

La apabullante lista de artistas que ha facilitado este jueves Universal Music incluye también a Brandi Carlile, Charlie Puth, Gorillaz, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years y Young Thug, entre otros, hasta sumar 20 nombres.

El álbum, que tomará el relevo a "Wonderful Crazy Night" (2016), fue grabado en los últimos 18 meses, durante la época de restricciones que obligó a Elton John a interrumpir la que iba a ser su gira de despedida de los escenarios, "Farewell Yellow Brick Road".

La nota de prensa indica que el disco, del que ya se avanzó hace unas semanas la reinvención de su popular tema "Sacrifice" como "Cold Heart (PNAU Remix)" en compañía de Dua Lipa, incluirá 16 cortes, 10 de ellos inéditos, además de sorprendentes versiones como la que realiza del tema de Metallica "Nothing Else Matters" junto a Miley Cyrus.

En palabras de Universal Music, el resultado es "una increíble variedad de géneros, generaciones, culturas y continentes", en el que el autor de éxitos inmortales como "Your Song" se vio forzado a alterar su forma habitual de trabajo y a grabar con sus colaboradores en la distancia, vía Zoom, o separados por mamparas de cristal.

"Todos los temas eran realmente diversos e interesantes, cosas opuestas a lo que me distingue que me sacaban de mi zona de confort, llevándome a territorios completamente nuevos. Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en esa dinámica, algo que me transportaba al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, cuando trabajaba como músico de sesiones", subraya Elton John en declaraciones recogidas por Universal.

Tras cerca de cincuenta años de carrera, el nombre nacido como Reginald Kenneth Dwight es una de las figuras más importantes de la historia de la música, con 33 discos de estudio, 4 álbumes en directo, 5 bandas sonoras (entre las que se cuenta la de "El rey león") y más de una docena de recopilatorios.

Nombrado caballero por la reina Isabel II, se le estiman unas ventas superiores a los 300 millones de copias de estos trabajos en todo el mundo y es además el responsable del single más vendido de todos los tiempos, "Candle in the wind".