Concierto. Pancho Figueroa, el último chalchalero, dice adiós a los escenarios

El eximio canta argentino Ricardo Francisco “Pancho” Figueroa” se despide del público cochabambino mañana con un concierto que tendrá como escenario al hotel Cochabamba.

“Soy el último chalchalero sobre los escenarios y, de los viejos, el único vivo”, dice Pancho Figueroa con su voz siempre potente y clara, a la que el paso de los años no le han hecho mella. No es justamente el estado de su voz lo que lo decidió por dejar de subir a los escenarios. Hay otros motivos que tienen que ver con el paso de los años y con el sentir que hay una tarea que ya está cumplida.

Pancho lleva un par de décadas como solista, con varios discos editados desde la despedida de Los Chalchaleros, conjunto folklórico que integró durante casi cuatro décadas.

Luego de que el grupo cumpliera 50 años, su único miembro fundador, Juan Carlos Saravia, sintió que ya no estaba para el trajín de los viajes y así fue que el grupo comenzó tour de despedida. Extenso, por cierto; de ahí que se acuñara la frase “más largo que despedida de chalchalero”. Figueroa promete que su despedida no será tan larga porque siente que ya no está para armar y desarmar valijas.

El show que dará mañana en salones del hotel Cochabamba marcará la despedida del artista del público cochabambino que gusta de ese género musical.