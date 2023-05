Conozca a las cinco presentadoras de la televisión que disfrutan de su maternidad

El próximo 27 de mayo se celebra el Día de la Madre en Bolivia y esta vez queremos destacar a las presentadoras de televisión que detrás de cámaras disfrutan su maternidad, algunas ya son madres y otras están en la dulcera espera de su primer hijo.

El ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a tus hijos adelante y enseñarles a vivir, es el mensaje que comentan casi la mayoría de las madres.

Ana Tapia es una de las presentadoras de la televisión más conocida como Anita Tapia cholita que el pasado 23 de abril dio a luz a Lucianita, la pequeña niña que llegó a su vida después de un largo tiempo de dedicarse a su único hijo, Ismael.

"Y ya está con nosotros gracias a Dios padre y en especial a mi querido doctor Luciano Gutiérrez, eternamente agradecida, mi bebé sanita y yo bien", fue lo que publicó en sus redes sociales junto a fotografías de Luciana.

Otra presentadora de la televisión que fue mamá es Anabel Angus quien dio a luz el pasado 9 de enero a su primer hijo, Santiago Antelo Angus.

"Hoy despertamos 2 y dormiremos 3" posteó Angus en sus redes el día que nació Santi.

"Mi Santi lindo, te amo tanto, que lloro mientras te escribo estas palabras. Los días me los paso mirándote fijamente y agradeciéndole a Dios por regalarme la oportunidad de ser tu mami. Las noches me las paso aprendiendo más que nunca en mi vida... Con un poquito de dolor lo reconozco, pero aprendiendo por vos mi príncipe. Los senos los tengo algo heridos y el levantarme mucho de la cama hace que me duela la herida de la cesárea, pero creo que más duele el querer ser más fuerte y sentir que a veces no puedo", escribió

Y también añadió lo siguiente "Hoy solo quiero decirte que aunque mami llora porque se pone nerviosa en este proceso de aprendizaje, nada es más fuerte que mi amor por vos y si me creía una mujer superpoderosa, ahora soy tu madre y para eso no necesito capa de heroína, solo necesito verte a los ojos y me convierto en alguien invencible. Te amo Santiago Antelo Angus".

Sandra Alcázar está en la dulce espera de una niña, anunció que será mamá y está muy emocionada con esta nueva etapa en su vida.

"Hay kilitos demás y los que faltan, pero sin duda son los más emocionantes, gracias por todo lo que provocas desde la barriguita mi hermosa, te amo reina de mi vida", escribió la futura mamá.

Cecilia Bellido es otra de las presentadoras que será mamá, al igual que Sandra de una niña la cual fue llamada María Lourdes.

"¡Ni antes... Ni después... Todo llega cuando tiene que llegar! Por eso, decidiste venir a nuestras vidas en el momento que Dios así lo quiso y es perfecto porque me recordaste que no importa lo que ocurra o cómo la vida nos sorprenda, cada cosa que nos pasa siempre tiene un "Para qué" y con los años lo vamos a entender. Tu llegada me enseña que debemos "vivir" y permitirnos "sentir" cada cosa que nos suceda", dice el post de la futura madre.

Y, por último, Laura Lafaye es otra mamá que está en la dulce espera, sorprendió en las redes sociales con el anuncio de su embarazo.

Ella y su esposo esperan la llegada de su primer bebé, que nacerá en junio y llevará por nombre Antonio. Ella ya es mamá de dos niños.

"Guardé esto para mí y mi familia porque quería disfrutarlo a pleno, sin ninguna distracción y sin perderme nada, sin tener la cabeza en redes o generar contenido con esto; no digo que sea malo, pero en mi caso realmente quería vivirlo y sentir cada emoción nueva", dijo la flamante mamá.