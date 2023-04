“Power Rangers: ayer, hoy y siempre” llegó a Netflix

Después de una larga espera, por fin llegó a Netflix la película Power Rangers: ayer, hoy y siempre, el especial por el 30 aniversario de la serie de televisión que ha despertado los recuerdos y la nostalgia de los millones de fans de esta franquicia alrededor del mundo. Este film llega tras la tibia recepción que tuvo el remake de este título que se lanzó en 2017.

Power Rangers han decidido reunir a los protagonistas originales en la nueva producción que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming. Si bien gran parte de la información sobre el especial se mantuvo en secreto hasta inicios de este año, el tráiler fue más que suficiente para darnos una idea de qué esperar.

La secuela de la primera serie de “Power Rangers”

En Power Rangers: ayer, hoy y siempre, Rita Repulsa, Zedd, Goldar y Mordant llegan a la Tierra para desatar a Ivan Ooze, quien gobernó este planeta con nada menos que brutalidad hasta que fue derrocado por Zordon y un grupo de jóvenes guerreros. Si bien los jóvenes Rangers pudieron detenerlo, una feroz batalla estalló después entre Zordon y Rita. Andros, el Ranger rojo, se vio obligado a destruir el tubo de Zordon, aniquilando a varios otros villanos y haciendo que Rita volviera a su forma humana.

Ahora el némesis de estos superhéroes está de vuelta en el próximo especial, esta vez en forma de un robot malvado. Aunque Rita ha sido purificada de su maldad, su alma parece que continúa siendo mala y descubrió un nuevo cuerpo robótico. Tras varios años oculta en las sombras, construyó su propio ejército. La presencia de la recordada antagonista sorprende a los Rangers de manera inesperada y es durante su primer encuentro que la Ranger amarillo se sacrifica para salvar al Ranger azul.

Además, entre los planes de la malvada Rita está el volver en el tiempo para matar a los héroes antes de que Zordon los convierta en los Power Rangers. El grupo tendrá que diseñar un plan para volver a unirse a sus antiguos compañeros y viajar al pasado para detenerla mientras aniquilan a muchos otros enemigos con los que han luchado a lo largo de los años.

Power Rangers: ayer, hoy y siempre trajo de vuelta mucha nostalgia de la versión original de los 90. Para ello, la producción decidió que en lugar de utilizarse de técnicas modernas como el CGI, este nuevo proyecto recrea los efectos especiales como lo hacía en un inicio. Asimismo, contará con los miembros principales del elenco original, así como con algunos nuevos.

El elenco de “Power Rangers: ayer, hoy y siempre”

David Yost repetirá su papel de Billy Cranston, el Ranger azul. Walter E. Jones interpretará al primer Ranger negro, acompañado por Steve Cardenas (Ranger rojo) y Catherine Sutherland (Ranger rosa). Johnny Yong Bosch, el segundo Ranger negrol y Karan Ashley, la segunda Ranger amarillo, jugarán papeles cruciales, aunque con menos tiempo en pantalla. No todos los miembros del elenco original volverán; Thuy Trang, el Ranger amarillo, y Jason David Frank, el Ranger verde, fallecieron antes de poder retornar a sus papeles.

Por el lado de los villanos, Barbara Goodson y Richard Steven Horvitz interpretarán a sus emblemáticos personajes Rita Repulsa y Alpha 5. Goodson ha proporcionado voces en off para varios personajes populares de series animadas, incluyendo la abuela Chio en Naruto Shippuden, Coda en Eureka Seven y Marianne Lenoir en Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. Por el contrario, Horvitz es conocido por sus doblajes en Dragon Ball Super, Wonder Quest y The Angry Beavers.

Charlie Haskell, quien dirigió Power Rangers: S.P.D., Jungle Fury y Megaforce, también está al frente de esta nueva producción. El realizador ha estado a cargo de otros proyectos como Atlantis High, Hercules: The Legendary Journeys y Young Hercules. Becca Barnes y Alwyn Dale, escritores de Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Ninja Steel y Power Rangers Beast Morphers, son los responsables del guion.

Puedes disfrutar Power Rangers: ayer, hoy y siempre desde este 19 de abril a través de Netflix.