Comunicado de ALVABOL

Publicado el 27/02/2026 a las 15h46
27/02/2026 País
Sesión acalorada; Lara cruza palabras con sus detractores y Medinaceli no asiste a interpelación
Este viernes, se instaló la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el presidente nato de la ALP, Edmand Lara.
vista
27/02/2026 Seguridad
Condenan a 30 años de cárcel a albañil que mató al hijo de su vecina en Pacata Alta
La justicia condenó este viernes a la pena máxima de 30 años al albañil Eduardo Yapura, de 45 años, por el asesinato del hijo de su vecina, ocurrido la noche...
vista
27/02/2026 País
Cámara de Diputados devuelve nuevamente la lista de vocales al TED de La Paz por fallo constitucional
La Cámara de Diputados devolvió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz la lista de postulantes a vocales del Tribunal...
vista
27/02/2026 País
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se disculpó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los parlamentarios, luego de sus declaraciones las...
vista
27/02/2026 País
La Tcnl. Medina se gana el cariño en redes tras saludar a la cámara cuando era cuestionada por Lara
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció que fue restringido por la jefa de seguridad del edificio central, la teniente coronel Lizeth Medina,...
vista
27/02/2026 Economía
La CAF acompañará gestión de Paz y anuncia más de $us 400 millones para obras y proyectos
El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegó al país ayer y expresó su respaldo al gobierno...
vista
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy