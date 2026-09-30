UNIVALLE consolida avances en derechos humanos, mediación y bienestar universitario a través del Proyecto BRAVIOO

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Publicado el 30/09/2026 a las 15h43
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La participación de UNIVALLE en el proyecto internacional BRAVIOO permitió fortalecer las competencias de Bienestar Universitario, impulsar mejoras normativas, capacitar equipos de las cinco sedes y desarrollar herramientas para promover la convivencia y los derechos humanos en la educación superior.

La Universidad Privada del Valle 

(UNIVALLE), junto a instituciones de Europa y América Latina, culminó una importante etapa del proyecto BRAVIOO, iniciativa internacional de construcción de capacidades cofinanciada por Erasmus+ que tuvo como objetivo fortalecer la convivencia y la gobernanza en la educación superior mediante el desarrollo y consolidación de defensorías universitarias y mecanismos de protección de derechos dentro de las universidades participantes.

Liderado por la Universidad Carlos III de Madrid y desarrollado en colaboración con la Universidade da Beira Interior y la consultora OPENODS, el proyecto reunió a once instituciones de seis países para promover una cultura universitaria basada en el respeto, la escucha activa, la mediación y los derechos humanos.

A lo largo de su implementación, BRAVIOO impulsó encuentros internacionales, seminarios, webinars, espacios de formación e intercambio de buenas prácticas en Bolivia, Honduras, Chile, Portugal, Argentina y España, permitiendo analizar distintas realidades institucionales y construir soluciones adaptadas a las necesidades de cada universidad.

Entre sus principales resultados, el proyecto desarrolló una serie de recursos abiertos destinados a fortalecer las capacidades institucionales de las universidades. Entre ellos destaca el trabajo conjunto de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile y la Universidad Privada del Valle, desarrollando el curso masivo online (MOOC), el cual permitirá capacitar y formar a defensores universitarios en temas de derechos humanos, escucha activa, mediación y gobernanza, a través de estudios de caso, actividades y sesiones teóricas aplicables a la realidad.

Además, las universidades socias trabajaron en el desarrollo de la Plataforma Web del proyecto, el Libro Verde orientado a la reflexión y diagnóstico sobre la existencia de defensorías universitarias, y la Caja de Herramientas del proyecto con recursos prácticos para apoyar la creación y consolidación de estas instancias en instituciones de educación superior.

Asimismo, BRAVIOO generó nuevos instrumentos de apoyo para las universidades, entre ellos una guía de buenas prácticas, un mapa interactivo de defensorías universitarias, un repositorio digital de documentación especializada y un asistente virtual diseñado para orientar a las instituciones interesadas en implementar mecanismos de protección de derechos y mediación universitaria.

Los impactos del proyecto también se reflejan en transformaciones institucionales concretas. Universidades participantes fortalecieron, ampliaron o crearon estructuras orientadas al bienestar, la mediación y la defensa de derechos. En el caso de UNIVALLE, el proyecto contribuyó al fortalecimiento de los procesos impulsados desde Bienestar Universitario, promoviendo una visión integral de atención a la comunidad universitaria y fortaleciendo capacidades en derechos humanos, mediación y resolución de conflictos.

Uno de los hitos importantes para la Universidad Privada del Valle fue la modificación en el Reglamento estudiantil en pro del fortalecimiento de las competencias de Bienestar universitario, con la inclusión de acciones de prevención, orientación y gestión temprana de conflictos, para el impulso de mecanismos de diálogo, conciliación y mediación entre la Comunidad universitaria.

Como parte de su compromiso con los lineamientos del Proyecto BRAVIOO, UNIVALLE suscribió un convenio de colaboración interinstitucional con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, orientado al desarrollo de acciones conjuntas de formación, capacitación, investigación e interacción social en materia de derechos humanos con énfasis en la Mediación. Esta alianza beneficiará a estudiantes, docentes y personal administrativo, fortaleciendo la promoción de una cultura universitaria basada en el respeto, la inclusión y la defensa de los derechos fundamentales.

UNIVALLE inicialmente fortaleció en la Sede Cochabamba la infraestructura de Bienestar Universitario mediante la construcción de una Sala de Mediación, un espacio destinado a la atención especializada de casos y a la promoción de mecanismos de diálogo, conciliación y resolución pacífica de conflictos dentro de la comunidad universitaria. Esta mejora representa un importante paso en la consolidación de una atención integral con enfoque de derechos, proporcionando un entorno adecuado, confidencial y seguro para el desarrollo de procesos de mediación y acompañamiento. Y se planifica hacer lo mismo en las otras redes.

El equipo de Bienestar universitario de la sede Cochabamba realizó una capacitación sobre violencia en la comunicación, igualdad de género e inclusión, programa financiado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Cooperación Alemana (GIZ), mediante una convocatoria nacional limitada a 20 participantes, en la cual UNIVALLE fue la única universidad a nivel Bolivia en participar.

Asimismo, a nivel de las cinco sedes, se desarrolló una capacitación al equipo de Bienestar universitario, sobre mediación y derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la implementación del Proyecto BRAVIOO mediante la alineación técnica, operativa y ética del equipo nacional de Bienestar Universitario, garantizando una atención integral, articulada y con enfoque de derechos.

“El Proyecto BRAVIOO ha significado el preparar a nuestro equipo de las cinco sedes en temas de Derechos Humanos, defensorías, igualdad e inclusión. Es por ello que, es importante trabajar de manera conjunta para acabar con la desigualdad y la violencia.", así lo afirmó el Ing. M.Sc. Gonzalo Ruiz Ostria, rector de la Universidad del Valle.

Más allá de los productos y resultados alcanzados, BRAVIOO deja una red de colaboración entre universidades de Europa y América Latina comprometidas con la construcción de instituciones más humanas, participativas e inclusivas. El proyecto demuestra que la convivencia universitaria no es un proceso espontáneo, sino una tarea que requiere escucha, diálogo y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de toda la comunidad educativa.

Con este legado, UNIVALLE reafirma su compromiso, a nivel nacional, con la promoción de los derechos humanos, el bienestar universitario y la innovación educativa, contribuyendo a la construcción de una universidad cada vez más cercana, inclusiva y comprometida con las necesidades de sus estudiantes, docentes y personal administrativo.

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