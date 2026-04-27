La poderosa ventaja cognitiva que desarrollan los adolescentes que leen, según investigaciones científicas

Leer es una de las actividades más recomendadas por especialistas para el desarrollo mental durante la adolescencia. Aunque la tecnología gana cada vez más terreno, los adolescentes que eligen el libro de forma habitual pueden fortalecer una habilidad que la ciencia definió como ventaja cognitiva, con efectos medibles en el cerebro y la vida cotidiana.



Distintos estudios en psicología cognitiva y neuroeducación coinciden en que los adolescentes que leen con regularidad no solo amplían su vocabulario, sino que desarrollan una ventaja cognitiva significativa en comparación con quienes no tienen este hábito.



Según una investigación de la Universidad de Cambridge publicada por Infobae, este beneficio abarca desde mejores resultados académicos hasta una mayor salud mental y emocional.



En un contexto en el que la inmediatez digital y la dispersión de la atención dominan el tiempo libre, la lectura tradicional se consolida como un hábito que aporta equilibrio y bienestar. La diferencia clave radica en el tipo de actividad mental: leer exige concentración sostenida, interpretación y creatividad, mientras que otros consumos digitales suelen promover la fragmentación de la atención.

Qué es la ventaja cognitiva y por qué la lectura la potencia



Cuando los expertos hablan de “ventaja cognitiva”, se refieren a un conjunto de habilidades mentales que permiten procesar, comprender y analizar información de forma más eficiente. Esto incluye memoria, atención, comprensión lectora, capacidad de inferencia y pensamiento crítico. Según un artículo de la Universidad de La Sabana, Colombia, la lectura habitual actúa como un entrenamiento cerebral, obligando a sostener la atención, interpretar contextos y relacionar ideas complejas.



La lectura exige construir significado a partir de símbolos, imaginar escenarios y seguir secuencias narrativas o argumentativas. Estos procesos fortalecen las conexiones neuronales vinculadas con el lenguaje y la comprensión, lo que puede traducirse en mejor desempeño escolar y mayor capacidad para resolver problemas.

Cómo impacta la lectura en el desarrollo cerebral y académico de los adolescentes



Desde una perspectiva neurocientífica, la lectura no es una habilidad automática, sino un proceso adquirido que data de hace aproximadamente 6.000 años. La literatura técnica indica que no existen áreas cerebrales especializadas para leer: el cerebro debe reorganizarse mediante un proceso llamado “subespecialización”, en el cual zonas previamente maduras se adaptan para decodificar y comprender palabras escritas.



El estudio de la Universidad de Cambridge, que analizó a más de 10.000 adolescentes en Estados Unidos, demostró que quienes comenzaron a leer por placer a una edad temprana presentaron mayor volumen cortical en áreas asociadas al lenguaje, la atención y la función ejecutiva, además de un rendimiento cognitivo superior.



Otros beneficios señalados incluyen mayor concentración, memoria y atención sostenida, especialmente si el hábito se cultiva desde la infancia.



En términos prácticos, los adolescentes lectores tienden a comprender textos complejos con mayor facilidad y a expresar sus ideas de manera más clara, lo que repercute directamente en su desempeño académico y en la resolución de problemas cotidianos.

Beneficios emocionales y sociales



La lectura frecuente no solo fortalece el intelecto, sino que también tiene un impacto positivo en la salud emocional. Según un estudio liderado por David Lewis, neuropsicólogo cognitivo de la Universidad de Sussex, dedicar tan solo seis minutos diarios a la lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%. El mismo estudio sostiene que leer disminuye la ansiedad, baja la frecuencia cardíaca y restringe la secreción de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.



Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad de Montclair observó que la lectura desempeñó un papel crucial en la salud mental de los jóvenes y favoreció el desarrollo de habilidades sociales. La Universidad de La Sabana destaca que la lectura activa áreas cerebrales vinculadas con la teoría de la mente, facilitando el reconocimiento de emociones y pensamientos ajenos. Esta capacidad resulta útil en la vida cotidiana y en la terapia psicológica, incrementando la introspección y la sensibilidad social.



No todas las lecturas generan el mismo impacto en el desarrollo cognitivo. Especialistas en neuroeducación señalan que los textos que más potencian esta ventaja son aquellos que exigen comprensión profunda, como novelas, ensayos y textos argumentativos. Estos contenidos obligan a interpretar, anticipar y relacionar ideas, lo que fortalece el pensamiento crítico y la creatividad.



Por el contrario, las lecturas fragmentadas o superficiales, frecuentes en redes sociales, no activan el mismo nivel de procesamiento mental.