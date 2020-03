Teresa Camacho “La ciencia sí es cosa de chicas”

Teresa y Julieta, dos féminas bolivianas, han sido las principales protagonistas de las noticias en ciencia y biodiversidad a nivel mundial. El año pasado, Teresa Camacho Badani, jefa del departamento de Herpetología y encargada del Centro K’ayra del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, anunció el hallazgo de la esperada Julieta para Romeo, la que se creía que era la última rana de Sehuencas que quedaba en la Tierra. Lo que empezó como un proyecto se convirtió en un fenómeno en todo el mundo y los nombres de Romeo y Julieta ahora no sólo resuenan por su significado literario, sino también por ser un emblema de la lucha para preservar especies en extinción.

El Centro K’ayra, del que es encargada, es el único en Bolivia que se dedica exclusivamente a la conservación y reproducción de anfibios, por lo que sospechamos que las buenas noticias para el país y el resto del planeta continuarán llegando. Hoy, Día de la Mujer Internacional, presentamos a una bióloga que, con arduo trabajo, perseverancia e inteligencia se ha hecho un importante espacio en el mundo de la ciencia.

—¿Por qué han sido relevantes los hallazgos de las ranas Romeo y Julieta?

—Hace 10 años, cuando se encontró a Romeo, los investigadores ya habían notado una disminución poblacional de su especie, es por eso que se lo llevó al museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, que en ese entonces tenía un programa piloto de cría en cautiverio (y que ahora ha crecido y es parte del Centro K’ayra del mismo museo).

Nadie se imaginaba que, a pesar de todos los esfuerzos para encontrar más individuos, Romeo sería considerado el último de su tipo, hasta que, gracias una innovadora campaña realizada por el equipo del museo y la organización Global Wildlife Conservation en el día de San Valentín, se obtuvo suficiente dinero para las expediciones y salir en la búsqueda de una Julieta para el solitario Romeo.

Salimos al campo y encontramos a la esperada Julieta. Esta noticia llegó a 72 países y a más de 1,2 billones de personas. Es cuando los ojos del mundo se pusieron en Bolivia, el museo y, por supuesto, en nuestro trabajo. Lo que ha vuelto a Romeo en una celebridad y creo que es un símbolo para la conservación en el mundo.

—¿Qué es lo que más recuerdas del primer encuentro con Julieta?

—En un principio, sentía mucha presión por encontrarla y si las decisiones que se tomaron y las planificaciones que se hicieron eran las correctas, más aún con tanta gente pendiente de esto. Recuerdo que el día que se encontró a Julieta hacía mucho frío, estábamos mojados y exhaustos, pero decidimos hacer una búsqueda más. Al meterme al agua y ver que entre mis manos había una rana de Sehuencas fue como quitarse un gran peso de encima. Festejamos como nunca con Sophia, Ricardo, quienes son parte principal de mi equipo, y Stephane, que nos acompañó en esa expedición.

—¿Cómo describes a Romeo y Julieta? ¿Hay “química” entre ellos?

—Romeo es tímido y muy tranquilo. Julieta, por el contrario, es muy activa y extrovertida. Estamos seguros que los polos opuestos se atraen porque Julieta vive en el mismo tanque de Romeo y hasta ahora se han llevado bastante bien.

Ellos y las otras ranas que trajimos del campo están en excelente estado. Está por comenzar la época reproductiva de esta especie, así que esperamos que pueda haber más química entre ellos en los próximos meses. En el caso de que esto no suceda, veremos la opción de que tengan un poquito de ayuda…Con investigadores de la Universidad de Macquarie en Australia evaluaremos la opción de reproducción asistida.

—¿Cómo es un día de trabajo en el Centro K’ayra?.

—Nunca es un día tranquilo en el Centro K’ayra, solo en nuestro programa de cría en cautiverio somos 14 personas. Y hablando del Día de la Mujer, la mayoría somos mujeres, en total somos nueve. En el programa de cría se comienza temprano en la mañana cuidando la comida para ranas que incluye lombrices, cucarachas, grillos, tenebrios e isópodos. Tenemos más de 700 ranas de siete especies en peligro de extinción, por lo que alimentarlos, cambiarles el agua y mantenerlas saludables es un arduo trabajo de todos los días. No existen feriados ni fines de semana cuando se trata en especies en peligro de extinción. Por suerte, existe un maravilloso equipo entre biólogos, veterinarios y muchos voluntarios que hacen posible que esto sea un éxito.

—¿Qué soñabas ser cuando eras niña?

—No tenía claro qué es lo que quería ser, pero siempre me ha gustado la naturaleza y tenía mucha curiosidad por todos los animales. Además, disfrutaba mucho ir al campo con mi familia. Es por eso que entré a estudiar Biología y creo que si volvería el tiempo atrás estudiaría eso otra vez.

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser bióloga científica?

—Fue cuando entré a estudiar Biología y tuve la oportunidad de entrar como auxiliar en proyectos de investigación. El primer proyecto en el que participé se llamaba Corredor Amboró-Madidi del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Fui por primera vez al campo y fue ahí que me di cuenta cuál era el camino que quería tomar.

—¿Cómo se puede incentivar el interés de las niñas por la ciencia?

—Todos los niños son pequeños científicos; curiosos de descubrir, aprender y entender lo que pasa a su alrededor. Lo que hay que hacer es impedir que esto se pierda. Hay que romper con algunos estereotipos de qué hacen las niñas y los niños. Que las niñas no dejen de creer en sí mismas, que son lo suficientemente inteligentes, fuertes y capaces de llegar donde ellas quieran.

—¿Qué mensaje das a políticos y autoridades sobre por qué es necesario invertir en ciencia?

—Que apoyen a la ciencia y a la investigación. Es muy poco el interés que dan las autoridades en este aspecto. Los bolivianos tenemos muchas capacidades que a veces son más reconocidas en el extranjero que en nuestro propio país. Me encantaría que exista un consejo de Ciencia y Tecnología, como ocurre en otros países, que coordinen, promuevan y apoyen el desarrollo científico y tecnológico de Bolivia.

—¿Cuáles son los principales retos de trabajar con especies de peligro en extinción en Bolivia?

—Es un compromiso muy grande y es una responsabilidad grande también. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y de nuestros conocimientos. A veces nos frena la falta de apoyo y presupuestos limitados. Es un verdadero reto vivir de la ciencia en Bolivia; sin embargo, también es muy gratificante como persona saber que estás aportando en algo para ayudar a conservar nuestra biodiversidad.

—De acuerdo a tu experiencia, ¿aún existen estereotipos de género en el mundo de la ciencia? ¿Alguna vez sufriste discriminación?

—Las mujeres han ido ganando espacio en la ciencia en los últimos años, pero representamos menos del 30 por ciento de los investigadores de todo el mundo. Por lo que se está intentando que haya una mayor participación femenina. Se trata de empoderar y fomentar a que más mujeres se dediquen a esto. Pero esto no se debe confundir, no se trata de que sólo haya mujeres o tener un enfoque radical al respecto; se trata de que haya igualdad de oportunidades. La ciencia sí es cosa de chicas.

Si hay discriminación, no creo que sea específica en la ciencia, sino que se arrastra de la sociedad en general y afecta en todas las profesiones. Hace poco, salió una nota en la revista Science (reconocida a nivel mundial) sobre las científicas latinoamericanas y la lucha sobre el acoso sexual haciendo referencia a un caso, donde el investigador que dirigía el Departamento de Biología de una universidad fue despedido por ser culpable de acoso sexual y conductas inapropiadas durante años.Estos son ejemplos que muestran que el acoso y discriminación están ahí institucionalizados. Pero que, al mismo tiempo, se están comenzando a tomar medidas para detenerlo.

—¿Es desafiante ser una mujer que hace ciencia en Bolivia?

—Por supuesto. En Bolivia es difícil hacer ciencia en general y combatir con ciertos estereotipos como mujer lo hace aún más. Creo que las cosas están comenzando a cambiar, pero aún falta mucho camino por recorrer.

—¿Qué es lo más reconfortante de haber alcanzado logros y menciones a nivel internacional?

—Es muy bonito que reconozcan tu trabajo y el esfuerzo que le dedicas. Cuando estuve en Nueva Zelanda, mucha gente me reconocía por las noticias y me preguntaba cosas sobre Bolivia. Espero que esto abra más oportunidades e incentive a otras mujeres a formar parte del mundo de la ciencia, y las que están comenzando, a no dejarlo. Todo esfuerzo tiene sus recompensas.

—¿Qué otros proyectos o trabajos están en camino?

—¡Hay mucho más! El proyecto de Romeo y Julieta está en ejecución y tenemos muchas cosas por hacer. Si fuera rápido salvar una especie de la extinción, en primer lugar, no habría tantas especies amenazadas. Sólo en el Centro K’ayra tenemos ocho especies de anfibios con las que estamos trabajando ahora, como la rana gigante del Titicaca, y estamos coordinando con colegas de Perú para hacer un trabajo binacional para su conservación. Es más, la presentación que hice gracias al premio del Amphibian Survival Alliance, durante el Amphibian Conservation Research Simposum en Nueva Zelanda, fue referente a estos esfuerzos binacionales por salvar a la rana gigante del Titicaca de la extinción.

Pero el Departamento de Herpetología (área de la biología que estudia anfibios y reptiles) del museo d’Orbigny va mucho más allá. Tenemos proyectos sobre conservación, ecología y ecotoxicología, así como el descubrimiento de posibles nuevas especies para la ciencia. Soy parte de un equipo grande y, sin duda, habrá más novedades sobre los proyectos que tenemos.

dsc_0565_ok.jpg Labor El Centro K’ayra alberga más de 700 ranas de siete especies en peligro de extinción. “Por lo que alimentarlos, cambiarles el agua y mantenerlas saludables es un arduo trabajo de todos los días”, comenta Camacho. CORTESÍA

PERFIL

Teresa Camacho Badani, bióloga boliviana, actualmente es Jefe del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny (MHNC) en la ciudad de Cochabamba y está a cargo del Centro K’ayra, el único centro de custodia exclusivo para anfibios amenazados en Bolivia que pertenece al mismo museo.

Obtuvo un Máster en Biología de la Conservación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. En la División de Herpetología del Museo de Zoología QCAZ, realizó un estudio sobre Filogenética y Conservación de las Ranas Terrestres del grupo de especies “Pristimantis conspicillatus”.

También tiene reconocimientos internacionales como: “Defensor de los Anfibios” por el Amphibian Ark, “Héroe de Conservación de Disney” por Disney Conservation Fund y “Futuro Líder de la Conservación de los anfibios” por el Amphibian Survival Alliance. También ha sido reconocida por el Gobierno Departamental Autónomo de Cochabamba y la Secretaría Departamental de la Madre Tierra por “Aportar a nuestra comprensión de la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta” y galardonada con la Distinción “Manuela Gandarillas” en Mérito Ecológico por el Honorable Consejo Municipal de Cochabamba por su trabajo en conservación de anfibios.