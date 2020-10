Consejos para sobrellevar las clases virtuales

//Texto: María Fernanda Pando Sevilla//

La cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus cambió muchos hábitos de la sociedad nacional e internacional, más aún en los estudiantes. Sin embargo, existen varios desafíos, tanto para docentes de educación superior como para universitarios, por lo que se debe buscar la renovación constante de la enseñanza virtual.

Según algunos comentarios y discusiones, este nuevo método de aprendizaje es aún más agotador mentalmente en comparación con el presencial. “El no ver a los chicos en persona genera que estén desatentos o haciendo dos cosas en simultáneo, no logrando absorber los conocimientos”, afirma el docente, comunicador y director de la carrera de Comunicación y Medios Digitales en Univalle La Paz, José Pérez. Sin embargo, señala que esto no es únicamente culpa de los estudiantes, sino también de los educadores que no buscan optimizar o mejorar constantemente sus lecciones. Pérez y la mágister Reyna Pacheco, psicóloga y docente en la Universidad Católica de La Paz, comparten los siguientes consejos para aprovechar al máximo las clases virtuales.

LA INTERRELACIÓN A DISTANCIA

Al no darse la convivencia educador-estudiante en las aulas, Pérez afirma que la transmisión de conocimientos se dificulta más. Sobre todo, si los estudiantes únicamente escuchan al docente durante toda la lección. Para mejorar este factor, sugiere tener la cámara encendida, para que así puedan percibirse los gestos y expresiones. “El aprendizaje es enactivo (conocimiento que se adquiere por la práctica y observación). Observar al docente brinda estímulos cerebrales en los alumnos”, comenta.

Sin embargo, destaca que el tipo de internet en el país no ayuda mucho a una comunicación fluida, pero que cada docente debe experimentar e ir aprendiendo de esta nueva modalidad para ganar experiencia y poder identificar cómo lograr fácilmente una relación eficaz con sus estudiantes.

TECNOLOGÍA, UNA ALIADA Y UNA DISTRACCIÓN

Aunque suene contradictorio, la tecnología es la base de este nuevo método de aprendizaje y gracias a ésta existen muchísimas opciones creativas para mejorar las clases. Tal como manifiesta Pérez: “El que un docente se limite únicamente a contactar a sus alumnos a través de la plataforma Zoom o Teams no basta”. Aconseja a los docentes a aprovechar al máximo la tecnología y salir de las dos redes ya mencionadas, ser creativos y transmitir conocimientos a los alumnos con actividades diferentes a través de plataformas como Kahoot, que crea una competencia de preguntas entre alumnos, chats, blogs, exposiciones creativas, ver videos, compartir la pantalla. Todo depende de cada educador, su creatividad y experimentación con sus alumnos.

Por su parte, Pacheco afirma que cuando la tecnología no es utilizada para el aprendizaje, esta es una distracción para los alumnos. Por ejemplo, cuando el docente está exponiendo una lección, el estudiante está viendo redes sociales al mismo tiempo. “Se recomienda que mientras esté en clases, no tenga otras distracciones como televisión o consolas y además, las familias deben respetar las horas de estudio y no exigirles realizar otras actividades”, explica la psicóloga.

No se recomienda el uso de dispositivos móviles o consolas simultáneamente a las clases virtuales, si estas no lo requieren.

LA ORGANIZACIÓN COMO ESTUDIANTE

Pacheco asevera que en la educación virtual aumentó mucho el grado de consciencia e independencia del estudiante universitario en comparación con las clases presenciales. Un claro ejemplo, es que depende de cada uno no realizar una segunda actividad al momento de la enseñanza. Para aprovechar al máximo los conocimientos, la psicóloga sugiere tener una organización diaria o semanal, en la que se proyectará los tiempos de estudio, tareas, ocio y convivencia familiar o dispersión. De esta manera, se evitará el estrés y mejorará el rendimiento académico.

“Recomiendo practicar la autoexigencia, investigar más allá de los conceptos que el docente imparte de manera virtual, ya que sin duda habrá temas que se quedaron en el tintero”, comenta Pacheco. Destaca que este debe ser un factor fundamental, sobre todo para aquellas personas que están desarrollando estudios superiores. También esto mantendrá la motivación personal, además de nutrir a los universitarios como futuros profesionales.

Para complementar la rutina de estudio sugerida, el diario BBC destacó varios consejos brindados por el Departamento de Educación de Latinoamérica y el Caribe de la Unesco, con el fin de ayudar a jóvenes a tener un mejor rendimiento en su desarrollo académico. El primero dice que es importante encontrar los intereses, dificultades y habilidades de cada uno, para así, planificar mayor tiempo de estudio en las áreas que resulten más complicadas. El segundo y complementando al anterior, se basa en el Principio de Pareto o Regla 80-20, que consiste en que el 20 por ciento de tareas específicas dará el 80 por ciento de los resultados totales. Si se tiene 10 pendientes, dos de esos pueden valer mucho más que los ocho restantes, por ejemplo, una materia en la que se tiene el riesgo de obtener bajas calificaciones.

Otra técnica eficaz para el estudio en línea es la llamada Pomodoro, la cual sugiere el periódico “El Planeta”. Esta trata de medir las tareas o aprendizaje en periodos de 25 minutos con alta concentración y cinco de descanso, en una serie de cuatro repeticiones. Una vez cumplida la primera, se aumentará gradualmente el tiempo de descanso en las siguientes, manteniendo así la actividad con el fin de lograr el tiempo pausa. Así se conseguirá una modalidad parecida a la de una rutina de ejercicio, en la que se espera terminar una actividad para tener la pausa de hidratación, pero adecuada al caso de las clases virtuales, en las que se tendrá un óptimo desempeño y atención.

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL TIEMPO LIBRE SON IMPORTANTES

Pérez explica que es importante que los educadores realicen constantemente evaluaciones o test creativos para medir si los estudiantes aprendieron en las clases virtuales, aprovechando aplicaciones divertidas o didácticas para cambiar constantemente la rutina. Por último, la psicóloga recomienda que los jóvenes tengan un momento de ocio y tiempo libre, si es posible, fuera del ordenador, ya que las clases presenciales ocupan varias horas de su día y energía.

Cabe resaltar que la búsqueda de una mejora de las clases virtuales depende de cada alumno y docente. Los maestros pueden buscar lo mejor para sus clases y los alumnos pedir la realización de ciertas actividades. De igual manera, la Unesco afirma que, para tener una rutina completa y éxito académico en la modalidad virtual, se debe hacer una pausa cada hora y realizar estiramientos, yoga o un poco del deporte preferido por la persona. Esto ayudará a pasar momentos fuera de los dispositivos tecnológicos y hacer actividad física para mantenerse despierto y con energía. Aconseja también planificar con anticipación cuánto tiempo pasará uno en las redes sociales y no exceder ese límite.