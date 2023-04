Expresar y gestionar las emociones, en lugar de reprimirlas o callarlas puede ser el momento clave para evitar problemas de salud en un futuro cercano. La psicóloga y terapeuta Giovanna Peralta de la Vega afirma que actualmente los casos que se atienden por una mala gestión de las emociones han aumentado y que las consecuencias se hacen visibles en enfermedades o patologías diferentes en cada persona.

La experta considera que hoy en día existe más conciencia sobre las emociones, circunstancias o situaciones que nos aquejan, pero aún quedan personas que “tienen una incapacidad de reconocer o describir lo que están sintiendo”.

La psicóloga afirma que hacerse responsables de lo que sentimos y llegar a un punto de coherencia entre lo que se piensa y lo que se siente ayuda al bienestar emocional. Muchas veces ese equilibrio se está logrando gracias a la terapia.

“Como dice Virginia Blanes: ‘si comienzas a ser coherente, descubrirás con deleite la paz que se logra al unificar tu mente, tu emoción y tus actos’”, completa.

Identificar y gestionar las emociones

“Cuando la emoción no se gestiona o se la considera no adecuada ya sea por creencias, o por lealtades familiares, o por la educación recibida de niños, o porque la sociedad no lo está permitiendo, se ha demostrado, a través de otras ciencias como la psicoinmunología, psicogenética, que una incorrecta gestión emocional, vale decir que se reprima una de las emociones, se produce una disonancia entre lo que siento y aquello que no puedo decir. Esa es la mala gestión de la emoción, que nuestra mente y nuestra emoción no estén relacionadas, que exista una desconexión entre la mente y lo que se siente. Y al no gestionarla, se empieza a somatizar”, afirma.

La experta señala que para entender cada emoción o una situación muy estresante se debe indagar en el ambiente emocional que está detrás del momento estresante.

“El cuerpo se convierte en un medio de comunicación y hay que escucharlo, hay que tratarlo. Toda represión de nuestros impulsos emocionales va a caer siempre en el soma. Si se reprime por mucho tiempo una emoción, el cuerpo se va alterando de manera negativa, ya sea a través del sistema nervioso, o del sistema endocrino, puede desembocar en una patología, como por ejemplo una gastritis, una enfermedad autoinmune, o migrañas, o fibromialgia entre otros. Cualquier síntoma con un componente psicosomático muy fuerte”, explica.

Peralta afirma que, si bien no estamos “acostumbrados” a decir lo que sentimos, optar por hacerlo ayuda a que se eviten disonancias y otro tipo de problemas.

La terapeuta también detalla que la pandemia y las restricciones generaron ambientes estresantes, muchas situaciones que actualmente se están tratando.

“Ha sido un evento angustiante que nos ha tocado vivir, que ha conllevado muchas demandas de atención en el área de salud. Estas heridas psicológicas nos han dejado cicatrices, sin embargo, al día de hoy existen terapias como EMDR (reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, por sus siglas en inglés), que se usa para tratar trastornos causados por eventos estresantes, como el trastorno de estrés postraumático”, dice.

Biografía

Giovanna Peralta de la Vega es licenciada en Psicología, graduada con distinciones de la Universidad Privada del Valle en 2002.

Forma parte de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses filial Cochabamba, es miembro pleno de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma (AIBAPT), miembro fundador de EMDR América Latina y miembro fundador y vicepresidente de la Asociación de Psicoterapeutas EMDR Bolivia.

Actualmente, cursa un máster en Bioneuroemoción® y cuenta con un posgrado en Bioneuroemoción®.

Es terapeuta certificada en EMDR (psicoterapia basada en la evidencia para trastorno por estrés postraumático).

Máster en Ciencia e Investigación forense y perito en Psicología Jurídica y Forense.

