Twitter amplía el límite de caracteres para sus clientes de pago en EEUU

Twitter anunció este miércoles que amplía el límite de caracteres para los suscriptores de su servicio de pago Twitter Blue en EE.UU. con un original mensaje al que no tardaron en seguir el juego las cuentas oficiales de conocidas marcas.



"Más palabras, más palabras, más palabras": así lo repitió decenas de veces la red social en un mensaje para promocionar la llegada de los "tuits más largos", de hasta 4.000 caracteres, que podrán leer todos los usuarios pero solo crear aquellos que paguen.



Enseguida le siguieron el juego los primeros beneficiados, como la cervecera Budweiser, que imitó el mensaje repitiendo "bud bud bud"; Pizza Hut, escribiendo "pizza pizza pizza", o Jurassic Park, que hizo lo propio con "dinosaur dinosaur dinosaur".



No obstante, Twitter advirtió en su cuenta oficial del servicio Blue que los tuits largos no podrán guardarse como borradores o programarse para su publicación posterior.



Los mensajes largos no podrán verse enteros, sino que a partir de los 280 caracteres, el límite habitual, habrá que hacer clic en "Ver más" para desplegar el texto, si bien todos los usuarios tienen la capacidad de interactuar con ellos en respuestas, citas y retuits.