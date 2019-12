Aguardan en Colcapirhua informe de segundo desfalco

La Alcaldía de Colcapirhua aguarda un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) del segundo desfalco en arcas municipales de 2,2 millones de bolivianos en 2013 para iniciar acciones contra los responsables, informó ayer el alcalde Mario Severich (MAS).

“Esperamos tener el informe final en próximos meses para poder informar a la población. Esto no corresponde a mi gestión; es de la anterior”, puntualizó.

Respecto al primer desfalco de 735.841 bolivianos y que data de 2016, el Alcalde afirmó que se recuperó el 100 por ciento de los recursos luego de aplicarse procesos administrativos y penales a los autores.

Severich se pronunció ayer sobre la situación de los casos. Indicó que la concejala Giovana Marzana y la asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) incurren en “errores” al denunciar que habría encubierto el faltante.

“En 2017 he informado de estos faltantes en caja al Concejo. No he ocultado nada. Solicité a la Contraloría que revise. En noviembre de 2018 remití el informe final”, explicó.

El documento del 18 de octubre de 2018 indica que el “daño económico fue resarcido”.

Respecto a los procesos contra los responsables, el munícipe precisó que el autor principal fue el encargado de caja, quien devolvió el 80 por ciento de los fondos; mientras que el jefe de Ingresos, el director de Finanzas y el secretario Administrativo aportaron el 20 por ciento restante.

El Alcalde mencionó que aún no fue notificado con la resolución del fiscal departamental que revoca la resolución de rechazo del proceso en su contra.

EL CONCEJO IMPUGNÓ

Desde el Concejo Municipal de Colcapirhua informaron ayer que se impugnó la resolución del fiscal de materia, que rechazó la denuncia contra el alcalde, Mario Severich, en noviembre de 2018.

El Concejo confirmó que Severich puso en conocimiento el informe final de la Contraloría General del Estado (CGE). La nota fue recibida el 19 de noviembre del año pasado en el órgano deliberante.

Por su parte, el Alcalde dijo que nuevamente presentará los descargos en todas las instancias que lo convoquen. Agregó que su prioridad es la ejecución del POA y espera ejecutar el 85 por ciento.