Alcalde Montaño cambiará a 50% del gabinete pese a que dijo que no despediría

El alcalde suplente de Quillacollo, Héctor Montaño, presentará el lunes a su nuevo gabinete a pesar de que cuando asumió el cargo dijo que no habría “una masacre blanca”.

Adelantó que hará cambios de secretarios y directores en el 50 por ciento de las reparticiones.

“Estoy comprometiendo la participación de todas las organizaciones. En el caso de educación el responsable tiene que ser un padre de familia profesional”, dijo.

Montaño comentó que nombrará personas de su confianza para reducir la burocracia y corrupción.

“El tema del desayuno me tiene muy preocupado, no voy a permitir que caiga el proceso de contratación. Voy a exigir que la apertura de sobres de las empresas se haga en la plaza 15 de Agosto, delante de la población para mostrar que no se hubo direccionamiento”, acotó.

El anuncio se realizó en medio de advertencias de representantes de distritos de exigir la habilitación de concejales suplentes si la Fiscalía imputa al alcalde y a concejales por presuntas irregularidades en la compra de la planta de asfalto por 11, 6 millones de bolivianos.

“No vamos a permitir otra crisis, si este proceso penal avanza tendremos que pedirles que den un paso para que asuman los suplentes para no perjudicar la ejecución de obras”, concluyó el presidente del Control Social, Richard Baptista.

PIDEN REPROGRAMAR OBRAS DE 2019

Dirigentes solicitaron al alcalde suplente Héctor Montaño que viabilice la construcción de obras del POA 2019 que no pudieron ejecutarse por el cambio de autoridades en el Ejecutivo municipal, que provocó que sólo se realicen el 62 por ciento del presupuesto, la más baja desde 2015.