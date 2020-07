Tras pedido de renuncia de Gobernadora, piden a Bellott trabajar por su sector

El gabinete rechazó este jueves el pedido de renuncia de la gobernadora Esther Soria que hizo el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellott, y otros sectores. Los funcionarios aseguran que la autoridad trabaja las 24 horas del día para salvar vidas en la pandemia.

El secretario de coordinación de la Gobernación, Fanor Alvarado, explicó que la Gobernadora realiza un trabajo "titánico" y lo seguirá haciendo “sin importar si es feriado o cuarentena”.

El representante de gabinete departamental descalificó el pedido de Javier Bellott, del presidente del Comité Cívico paralelo Marcelo Piérola y de la Resistencia Juvenil Cochala, al manifestar que son acciones políticas.

“Nosotros trabajamos los siete días de la semana, las 24 horas del día y nos preocupa que algunos representantes en vez de trabajar por su sector, todos saben que desde el anterior lunes los trabajadores están gritando para que se transfieran recursos para la reactivación económica; pero, sus representantes se dedican hacer política”, declaró.

El representante de los empresarios dijo ayer: “Hemos hecho todo lo necesario porque funcione y no les dio la gana. Si no les interesa la región, no los necesitamos. Les pedimos que den un paso al costado. No es posible que tengamos cadáveres en las casas, gente muriendo en las calles todo por negligencia de dos autoridades que no quieren reunirse y cumplir sus funciones”.

En las últimas semanas se han reportado más de 400 denuncias de despidos en empresas, deudas de salarios y falta de materiales de bioseguridad. En tanto, el 85 por ciento de las microempresas ha cerrado por la cuarentena rígida.

Fallecidos

El asesor general de la Gobernación, Abel Suazo, informó que tres funcionarios del gobierno departamental han fallecido por la pandemia Covid-19 y decenas están contagiados guardando el aislamiento respectiva.

“Nos queremos plegar al dolor y expresar el máximo pesar por las familias que cada día pierden un ser querido por la pandemia. El compromiso es seguir trabajando por esas almas benditas que ahora están junto a Dios, seguiremos con esta lucha titánica que ha liderado la Gobernadora”, declaró Suazo.