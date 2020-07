Falta de laboratorios frena la donación de plasma para enfermos

“Mientras no se resuelva el tema de los laboratorios no habrá donantes de plasma hiperinmune para pacientes con Covid-19”, alertó ayer la asambleísta departamental Lineth Villarroel, al informar que muchos recuperados no cuentas con sus análisis de negativos ni siquiera 30 días después de vencer el virus.

Los pacientes recuperados necesitan realizarse al menos dos pruebas luego de estar reestablecidos para poder donar plasma hiperinmune. Sin embargo, ante la saturación del laboratorio de referencia, la falta de reactivos y de nuevos servicios no es posible subir la cantidad de donantes.

Ni la mitad de los pacientes con Covid-19, 47 de 114 personas, consiguió un donante de plasma en la última semana.

El plasma se utiliza como una alternativa de tratamiento, porque puede proporcionar una inmunidad pasiva al paciente y le permite neutralizar la carga viral.

De acuerdo con la asambleísta Villarroel, el incrementar la cantidad de donantes no pasa sólo por la voluntad de querer hacerlo o de la ley departamental que se aprobó, sino de generar las condiciones para certificar a los recuperados.

La legisladora lamentó que por un lado el Sedes no haya habilitado el laboratorio de Lideveco, del Senasag, que tenía tres equipos. Sin embargo, de estos uno fue llevado a Beni y otro al Sedes.

También observó que en tres meses el Gobierno no habilitó en Cochabamba el laboratorio Gen Expert del hospital del Sur.

Explicó que en este caso ni siquiera el municipio puede adquirir los insumos para su funcionamiento, porque una condición de la donación del PNUD es que se usen los kits del benefactor.

El director del Sedes, Yercin Mamani, anunció a los medios que se recibieron 1.200 reactivos para pruebas de Covid-19, pero que hay 1.000 muestras acumuladas. En tanto, por día se procesan unos 350 análisis.

Mamani dijo que se analizan alternativas para los recuperados, como un examen inmunológico en lugar de dos pruebas.