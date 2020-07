Pacientes con cáncer, renales y VIH, las otras víctimas de pandemia

Los pacientes con enfermedades de alto riesgo como cáncer, insuficiencia renal y VIH/sida son las otras víctimas de la pandemia de Covid-19. Aunque no están afectados con el virus, no pueden acceder a los servicios de salud adecuados, no reciben todas sus medicinas y sus tratamientos están en riesgo.



El sector con insuficiencia renal se declaró en estado de emergencia, porque 25 personas con esta dolencia ya perdieron la vida.



“Por día, están muriendo dos pacientes renales porque no tienen la atención necesaria”, lamentó uno de los representantes del sector, Fernando Fernández, tras instalar hace dos días una protesta en el Servicio Departamental de Salud (Sedes).



Según un reporte preliminar, fallecieron 25 pacientes renales desde que se inició la pandemia “por la falta de atención”.



El secretario general de la Coordinadora Departamental de Enfermos Renales, Ramiro Gonzales, contó que pacientes renales “sanos” y renales con Covid-19 “están dializando en los mismos centros” e incluso contagiaron a los nefrólogos y licenciadas.



En Cochabamba, hay 10 centros de diálisis y “por lo menos pasamos los 30 contagiados con Covid-19. No hay un centro que no tenga casos”, dijo. Además, informó que, “para evitar el contagio del personal”, algunos centros redujeron a dos las sesiones de diálisis por semana. Pero “tres veces a la semana es lo que tenemos que dializar y por cuatro horas”, acotó.



Considera que las autoridades deberían destinar un centro exclusivo para pacientes renales con Covid-19.



Al respecto, el presidente del Colegio Médico, Édgar Fernández, coincide en proponer la asignación de centros especiales para estos pacientes “que son un riesgo de letalidad”. Sin embargo, “no se tienen las condiciones”.



“Es difícil pensar en un centro Covid-19 para renales. No se puede hacer nada si no hay recurso humano, considerando las bajas en salud por la pandemia”, dijo el dirigente de Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Yuri Lazarte.



Las personas con VIH/sida son otras afectadas por la deficiente atención y la dificultad en distribuir medicamentos, informó el vicepresidente del Consejo Departamental de Sida, William Montaño.



Explicó que, en cuanto a los medicamentos, “se tienen hasta ahora, pero está siendo muy difícil el acceso en los lugares más lejanos del departamento” debido a la cuarentena.



Para los exámenes de rutina para conocer alguna intolerancia o efectos secundarios del medicamentos, “antes se hacía en el hospital Cochabamba”, pero por el temor y riesgo de contagio, “estamos coartados en nuestro derecho a una atención en salud”.

Niños del oncopediátrico con escasez de medicamentos desde hace 2 meses

Los 70 niños con cáncer del oncopediátrico del hospital Manuel Ascencio Villarroel se suman a las víctimas indirectas de la pandemia ante la falta de al menos tres medicamentos que son parte del tratamiento que reciben.



“Seguimos recibiendo el tratamiento, pero nos está faltando medicamentos. Ya son casi dos meses. Antes de esta pandemia estaba todo bien”, contó la presidenta de padres de niños con cáncer, Sandra Morales.



Hace un mes incluso hicieron préstamos de medicamentos de Santa Cruz “para que los niños aquí no puedan parar sus tratamientos porque para nosotros eso es una preocupación muy grande, si tenemos que suspender el tratamiento porque no hay medicamento es un peligro para nuestros niños, porque puede avanzar de golpe (su enfermedad) o recaer”, explicó.



Antes de la crisis sanitaria, los padres del oncológico vendían comida, algunos productos u organizaban kermeses para recaudar fondos para los medicamentos.



“A pesar de que el Gobierno hacía faltar (medicamentos), nosotros con estos fondos comprábamos, pero ahora no podemos ni hacer ventas”, dijo. Por lo que piden a “los buenos corazones” apoyar con medicamentos para que el tratamiento de los niños no se interrumpa.



Actualmente, para evitar contagios, los niños asisten a consultas según cronograma y con todas las medidas de bioseguridad. La Alcaldía les proporciona transporte.