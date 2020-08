Rastrillaje de Covid-19 cubre el 70% del Cercado, pero con deficiencias

Los rastrillajes que realizan más de 100 brigadas médicas acompañadas de personal militar, desde hace seis semanas en el municipio de Cochabamba, ya cubrieron un 70 por ciento de la jurisdicción, pero concejales y vecinos observan deficiencias en la actividad.



Los rastrillajes “casa por casa” con el apoyo de las FFAA se iniciaron el 8 de julio en la zona sur por instrucción del ministro de Defensa, Fernando López, para reducir los decesos con la detección de casos sospechosos de Covid-19.



El jefe de las FFAA en la Sala Situacional y responsable, Marco Tamayo, informó que en seis semanas se logró cubrir 70 por ciento de Cercado.



El coordinador de las FFAA en la Sala Situacional, Edgardo Villarroel, añadió que están pendientes los distritos 9, 15 y parte del 14.



“Sólo queda la zona sur que aproximadamente va a llevar unas tres semanas, entre ellos las zonas de K’ara K’ara”, acotó Tamayo.



Los rastrillajes se realizan los fines de semana y se refuerzan con microencapsulamiento en días hábiles, sin embargo, se observaron algunas deficiencias.



“El rastrillaje no tuvo ningún resultado, no nos han traído ni una aspirina, nos han preguntado nombre, cuántos viven y se han ido”, cuestionó el presidente del Distrito 5, Wilson Espinoza.



Informó que son más de 700 familias en 27 OTB, pero “no se ha hecho una sola prueba rápida y muchas casas no fueron visitadas”.



El presidente del Distrito 1, César Navarro, denunció hace un mes que por falta de coordinación el rastrillaje no llegó ni al 20 por ciento de su jurisdicción. Luego, las brigadas retornaron a la zona, pero “hay una parte que está pendiente”, dijo.



El concejal Carlos Coca considera que los rastrillajes son “un show mediático del Ejecutivo”, porque las brigadas no cubren “ni siquiera el 10 por ciento de las OTB y no les han llevado ni si quiera medicamentos. “Solamente preguntan si habían infectados con gripe o Covid-19. He podido verificar”, dijo.



Además, “han empezado tarde, hemos recibido quejas de los vecinos diciendo que no hay pruebas rápidas y en algunos casos a lo mucho que se ha llegado es a la toma de la temperatura, ni siquiera el oxímetro”, añadió el concejal Edwin Jiménez.



Tamayo explicó que los rastrillajes no llegan a todas las casas, porque “son focalizados, no generales”. Las zonas se identifican de acuerdo a los informes del Sedes sobre pacientes sospechosos o confirmados “para verificar qué consecuencias han tenido esos casos en sus zonas”, indicó.



Cuando se termine el rastrillaje, 66 internos van a ser distribuidos a los centros de salud para cubrir aquellas zonas faltantes, agregó.



La secretaria de Salud, Giovanna Colodro, informó que el municipio se encarga de la parte administrativa. Dotó entre 200 a 300 pruebas rápidas a los 29 centros de salud y se realizan a solicitud de las brigadas. La información de cuántas se utilizaron la maneja la gerencia de la red Cercado.

Encapsulan zona de Beato Solomon

El coordinador de las Fuerzas Armadas de la Sala Situacional, Edgardo Villarroel, informó que hoy se continúan con los rastrillajes con el microencapsulamiento de la zona del centro de salud Beato Solomon, al oeste.



La pesquisa se realizará dentro de los siguientes límites: al norte la av. Circunvalación, al oeste la av. Beijng, al sur la av. Juan de la Rosa y al este la av. Libertador y Simón López.

El sábado el rastrillaje será en parte del Distrito 10 y abarcará el barrio San Antonio, Obrero, Víctor Paz Estensoro y San Carlos. El domingo continuará en la zona de Cerro Verde, al sur de la ciudad.