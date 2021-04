Retorno a clases en aula será voluntario este mes

El retorno a las clases semipresenciales a partir de abril en todas las unidades educativas de Cochabamba será “con carácter voluntario”, informó ayer el titular de la Dirección Departamental de Educación, Iván Villa.



El 17 de marzo, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, consideró que este mes serán posibles las clases semipresenciales en todo el país, de dos a tres días a la semana, debido a la caída de contagios de Covid-19.



Sin embargo, Villa expresó que todavía no es pertinente. “El retorno no es obligatorio, sólo es de carácter voluntario. Más bien, si tenemos una mayor cantidad de estudiantes que pasen desde sus hogares en las plataformas virtuales, adelante. Aún seguimos con el riesgo latente de la pandemia por la Covid-19”, indicó.



Al respecto, la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, condicionó el retorno a las aulas a que el sector debe recibir vacunas contra la enfermedad y no esperar el cronograma establecido por el Ministerio de Salud que señala por meses y edades.



El Servicio Departamental de Salud (Sedes), el pasado martes, anunció 33 casos de Covid-19 en estudiantes y maestros en lo que va del año. De este número, 10 corresponden a maestros y los restantes estudiantes de primaria y secundaria.



Sobre ello, Barrón aseguró que todavía no hay condiciones de bioseguridad en las unidades educativas y en algunos casos son mínimas. “Por eso es que requerimos vacunas, pero las autoridades no hacen nada”, agregó. En Quillacollo se optó porque los estudiantes sin internet asistan a clases semipresenciales.





Desarrollo académico



En el departamento hay 1.184 unidades educativas que empezaron con las clases presenciales, 314 cumplen las semipresenciales y 270 están a distancia, informó la Dirección Departamental de Educación, Iván Villa.



En el municipio, sólo en Cercado II pasan clases cerca de 190 establecimiento, las mismas arrancaron el 8 de marzo. Magisterio aún se resiste al retorno de las clases en el casco viejo de la ciudad.