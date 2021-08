Quedan 430 mil vacunas anticovid, pero merma la asistencia a puntos

En Cochabamba existen al menos 430 mil vacunas anticovid, entre primeras y segundas dosis; sin embargo, la asistencia a los puntos es mínima.



De esta oferta de vacunas, 70 mil son monodosis de J&J y más de 350 mil son primeras y segundas dosis de Sinopharm, informó el coordinador del Servicio Departamental de Salud (Sedes), José Sejas.



“Tenemos gran cantidad de vacunas Sinopharm, más de 350 entre primeras y segundas, y en general tenemos 430 mil vacunas en todo el departamento. Dentro de éstas, las monodosis de Johnson & Johnson (J&J) son cerca de 70 mil que si no se aplican hasta la próxima semana van a ser redistribuidas para utilizarlas en otros municipios que hayan tenido buen avance”, dijo.



Otro detalle que explicó Sejas es que se está trabajando en estrategias que permitan incrementar la población inmunizada, una de ellas es que el certificado de vacuna anticovid sea un requisito para trámites en entidades públicas.



La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes, Gaby Quiroga, lamentó que la población no acuda masivamente a recibir la vacuna Sinopharm como para la Johnson & Johnson y la Sputnik V, porque todas las vacunas son buenas.



“Todos los centros de salud están abastecidos con vacunas Sinopharm, en primeras y segundas dosis, tanto en el área urbana como rural. No tenemos problemas de abastecimiento con esta vacuna”, dijo .



Al respecto, el director del Sedes, Freddy Medrano, pidió a la población que aún no fue inmunizada que acuda a cualquiera de los puntos de vacunación para recibir su dosis, porque la cuarta ola está cerca por las distintas actividades que se realizaron a nivel departamental y la liberación de horarios en los municipios de eje metropolitano.



Se prevé el inicio de la cuarta ola en unas dos semanas, en septiembre.

Puntos para el fin de semana

El Sedes habilitó para el fin de semana nueve puntos de inmunización en Cochabamba. Además, se hará campañas de rastrillaje y vacunación en Quillacollo.

Los puntos en Cercado son: el Hospital del Norte, Hospital del Sur, centro de salud de Sarcobamba y Alto Pagador, para hoy sábado.







Para este domingo se habilitarán cinco centros son: Kanata, Chimba, Lacma, Maica Central y Sebastián Pagador.

La cobertura de vacunados supera el 48 por ciento, el Sedes busca llegar al menos al 80 por ciento de la población inmunizada.