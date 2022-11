Alcalde de Arbieto: "No hay loteamientos, no tengo una denuncia formal"

El alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, sostuvo este jueves que “no hay loteamientos ilegales” ni denuncias formales en su municipio, pese a que desde hace dos años proliferan construcciones ilegales en la Hacienda Angostura o Canelas, la finca Maicapampa, entre otros.

“No hay loteamientos ilegales, no lo veo hasta el día de hoy, yo no tengo una denuncia formal. Lo que nosotros como Gobierno Municipal lo que damos curso es cuando una urbanización presenta todos los requisitos, cumple con los requisitos acorde a las normativas tanto nacional, departamental y municipal, esas son aprobadas, fuera de eso yo desconozco, no tengo ninguna denuncia hasta el momento”, señaló.

Asimismo, sobre un informe técnico de “Construcciones ilegales en la zona de Canelas” realizado por la Dirección de Urbanismo y Catastro en septiembre de 2021, el alcalde sostuvo: “No tengo todavía conocimiento de esto, recién tal vez me van a pasar (el informe)”.

Este documento recomendaba al municipio iniciar con el proceso de demolición y hacer el seguimiento en las instancias correspondientes respecto a las construcciones ilegales en la zona Takoloma-Canelas, dentro del área urbana. “Estas construcciones o predios no cuentan con ningún tipo de documentación, son asentamientos clandestinos que no cuentan con la respectiva aprobación por parte del municipio”, se lee.

Anteriormente, en una entrevista en la red Pío XII en la que también desconoció los avasallamientos, ante la pregunta que si el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no le dio a conocer sobre el avasallamiento de la Hacienda Canelas, la finca Maicapampa y otros lugares, dijo: “Por el momento está en la competencia del INRA, porque no está homologado y no está dentro de la mancha urbana, entonces, la competencia es claramente del INRA”.

Antes el INRA remarcó en una entrevista con Los Tiempos que las alcaldías deben cumplir la ley.